Финал Кубка Гагарина, топ-матч РПЛ, чемпионат мира по хоккею: что посмотреть сегодня

Третий матч финала Кубка Гагарина «Трактор» — «Локомотив»
Где смотреть: Матч ТВ, Okko, KHL TV.
Во сколько: 17:00 мск.
Борьба за главный хоккейный трофей страны вышла на финишную прямую. Команды уже отыграли три матча финальной серии, к настоящему моменту счет 2:1 в пользу «Локомотива». Матч пройдет в Челябинске, а значит, поддержка родных трибун должна помочь «Трактору» сравнять счет в противостоянии. Встреча обещает быть результативной — ведь в последних двух встречах команды забрасывали на двоих 5 или больше шайб.
Матч ½ финала Единой Лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Зенит»
Где смотреть: Okko, Матч! Арена (в записи).
Во сколько: 20:00 мск.
Санкт-петербургский «Зенит» в этом матче может гарантировать себе выход в финал Единой Лиги ВТБ, где свое соперника уже ждет московский ЦСКА. После пяти сыгранных матчей счет в серии 3:2 в пользу «Зенита», но команда выйдет на паркет после непростого переезда из Северной столицы в Краснодар, поэтому результат сегодняшней встречи предсказать сложно, да и «Локомотив-Кубань», который в последний раз выходил в финал в сезоне 22/23, явно хочет повторить успех позапрошлого года.
Матч 29-го тура российской премьер-лиги «Локомотив» — ЦСКА
Где смотреть: Матч ТВ, Okko.
Во сколько: 20:30 мск.
Противостояние московских грандов закрывает предпоследний, 29-й тур российской премьер-лиги. И ЦСКА, и «Локомотив» уже потеряли математические шансы на титул, зато у армейцев еще есть шансы на попадание в тройку по итогам сезона. Последний раз команды встречались между собой в августе, тогда с минимальным счетом победил «Локомотив». Но сегодня именно армейцы — уверенные фавориты встречи, тем более, они явно на подъеме после победы над «Зенитом» в финале пути РПЛ Кубка России.
Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею Канада — Финляндия
Где смотреть: Матч! Игра.
Во сколько: 21:20 мск.
Группа A собрала главных фаворитов турнира — Канаду, Швецию и Финляндию, и сегодня у любителей хоккея как раз будет возможность посмотреть противостояние грозных топ-сборных. Обе команды уже провели на турнире по пять матчей, по итогам которых канадцы занимают второе место в группе, а финны — третье. Канадцы уже гарантировали себе выход в плей-офф, но в их интересах занять в группе максимально высокое место. Финны тоже вряд ли «пролетят» мимо плей-офф, да и последний матч групповой стадии у них выглядит не очень сложным — против Словакии, но победа над Канадой — это, в первую очередь, вопрос престижа.