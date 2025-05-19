Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.00
П2
2.33
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Франция
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.57
П2
3.90
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Германия
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
6.00
X
5.65
П2
1.45
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
1
:
Флорида
6
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Канада
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.22
П2
10.50
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Венгрия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
6.25
X
5.72
П2
1.45
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Словакия
1
:
Латвия
5
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Венгрия
0
:
Швейцария
10
П1
X
П2

Финал Кубка Гагарина, топ-матч РПЛ, чемпионат мира по хоккею: что посмотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях понедельника 19 мая, которые стоят того, чтобы из посмотреть.

Источник: Юрий Кузьмин/POOL/ТАСС

Третий матч финала Кубка Гагарина «Трактор» — «Локомотив»

Где смотреть: Матч ТВ, Okko, KHL TV.

Во сколько: 17:00 мск.

Борьба за главный хоккейный трофей страны вышла на финишную прямую. Команды уже отыграли три матча финальной серии, к настоящему моменту счет 2:1 в пользу «Локомотива». Матч пройдет в Челябинске, а значит, поддержка родных трибун должна помочь «Трактору» сравнять счет в противостоянии. Встреча обещает быть результативной — ведь в последних двух встречах команды забрасывали на двоих 5 или больше шайб.

Матч ½ финала Единой Лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Зенит»

Где смотреть: Okko, Матч! Арена (в записи).

Во сколько: 20:00 мск.

Санкт-петербургский «Зенит» в этом матче может гарантировать себе выход в финал Единой Лиги ВТБ, где свое соперника уже ждет московский ЦСКА. После пяти сыгранных матчей счет в серии 3:2 в пользу «Зенита», но команда выйдет на паркет после непростого переезда из Северной столицы в Краснодар, поэтому результат сегодняшней встречи предсказать сложно, да и «Локомотив-Кубань», который в последний раз выходил в финал в сезоне 22/23, явно хочет повторить успех позапрошлого года.

Матч 29-го тура российской премьер-лиги «Локомотив» — ЦСКА

Где смотреть: Матч ТВ, Okko.

Во сколько: 20:30 мск.

Противостояние московских грандов закрывает предпоследний, 29-й тур российской премьер-лиги. И ЦСКА, и «Локомотив» уже потеряли математические шансы на титул, зато у армейцев еще есть шансы на попадание в тройку по итогам сезона. Последний раз команды встречались между собой в августе, тогда с минимальным счетом победил «Локомотив». Но сегодня именно армейцы — уверенные фавориты встречи, тем более, они явно на подъеме после победы над «Зенитом» в финале пути РПЛ Кубка России.

Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею Канада — Финляндия

Где смотреть: Матч! Игра.

Во сколько: 21:20 мск.

Группа A собрала главных фаворитов турнира — Канаду, Швецию и Финляндию, и сегодня у любителей хоккея как раз будет возможность посмотреть противостояние грозных топ-сборных. Обе команды уже провели на турнире по пять матчей, по итогам которых канадцы занимают второе место в группе, а финны — третье. Канадцы уже гарантировали себе выход в плей-офф, но в их интересах занять в группе максимально высокое место. Финны тоже вряд ли «пролетят» мимо плей-офф, да и последний матч групповой стадии у них выглядит не очень сложным — против Словакии, но победа над Канадой — это, в первую очередь, вопрос престижа.