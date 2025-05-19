Финал Кубка Гагарина, топ-матч РПЛ, чемпионат мира по хоккею: что посмотреть сегодня

Группа A собрала главных фаворитов турнира — Канаду, Швецию и Финляндию, и сегодня у любителей хоккея как раз будет возможность посмотреть противостояние грозных топ-сборных. Обе команды уже провели на турнире по пять матчей, по итогам которых канадцы занимают второе место в группе, а финны — третье. Канадцы уже гарантировали себе выход в плей-офф, но в их интересах занять в группе максимально высокое место. Финны тоже вряд ли «пролетят» мимо плей-офф, да и последний матч групповой стадии у них выглядит не очень сложным — против Словакии, но победа над Канадой — это, в первую очередь, вопрос престижа.