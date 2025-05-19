Обладатель Кубка Харламова умер в возрасте 23 лет

Обладатель Кубка Харламова в составе «Динамо» Олег Гофман скончался на 24-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба московской команды.
«Ранним утром 18 мая в результате несчастного случая ушел из жизни бывший динамовский защитник Олег Гофман. Хоккейный клуб “Динамо” выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Олега», — говорится в сообщении.
Прощание с защитником состоится 20 мая на Колычевском кладбище.
23-летний Гофман является воспитанником «Динамо», он выступал в системе клуба до сезона-2021/22. В составе молодежной команды «Динамо» Гофман провел 166 игр, а в 2021 году стал обладателем Кубка Харламова.
Гофман также выступал за тульский АКМ, «Рязань-ВДВ», красноярский «Сокол» и казахстанскую «Сарыарку». В сезоне-2024/25 защитник играл за казахстанский «Бейбарыс».