ЦСКА помогает провалившим допинг-тест хоккеистам

Ранее СМИ сообщили о временном отстранении Владислава Каменева, провалившего допинг-тест. По информации «Спорт-Экспресс», в его пробе был обнаружен мельдоний. Спортсмену может грозить дисквалификация на срок до четырех лет. Позднее о положительном результате допинг-теста сообщил его партнер по команде Никита Седов, в пробе был также обнаружен мельдоний.
«Идет определенного рода юридическое взаимодействие спортивного директора, юриста с юристами наших ребят. Внутри общества мы провели ряд разбирательств, в частности касающихся понимания, как это произошло», — заявил Есмантович на пресс-конференции.
«Могу сказать одно: в этой ситуации мы с ребятами в одной лодке. По всем вопросам и сведениям, которые требуются их адвокатам, мы открыты. Мы им помогаем, чем можем. Для всех для нас это была невозможная ситуация. На спортивном языке мельдоний — это прям какое-то недоразумение. Не могу сказать лишнего, поэтому мы стараемся здесь все вместе разобраться», — добавил президент ЦСКА.
В сезоне-2024/25 Каменев набрал 26 (10+16) очков в 63 матчах. На счету Седова 17 (1+16) очков в 56 матчах за ЦСКА с учетом плей-офф.