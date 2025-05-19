ЦСКА помогает провалившим допинг-тест хоккеистам

«Могу сказать одно: в этой ситуации мы с ребятами в одной лодке. По всем вопросам и сведениям, которые требуются их адвокатам, мы открыты. Мы им помогаем, чем можем. Для всех для нас это была невозможная ситуация. На спортивном языке мельдоний — это прям какое-то недоразумение. Не могу сказать лишнего, поэтому мы стараемся здесь все вместе разобраться», — добавил президент ЦСКА.