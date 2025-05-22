Российский хоккеист после победы в Кубке Гагарина уедет в НХЛ

«Я еще пока не знаю. Буду думать и взвешивать. Окончательного решения еще нет. Я пока ничего не думаю — честно скажу. Сейчас мы попразднуем, пройдет неделя‑другая, и тогда буду думать над своим решением», — сказал Бут.