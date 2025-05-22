Российский хоккеист после победы в Кубке Гагарина уедет в НХЛ

Накануне «Локомотив» дома обыграл «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина и впервые в своей истории стал обладателями трофея.
«Сейчас со спокойной душой могу сказать — да, я уезжаю в НХЛ. Для меня откроется новый мир? Вот и посмотрим, что там», — сказал Симашев.
В минувшем сезоне 20-летний защитник провел 77 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, в которых набрал 7 (1+6) очков.
На драфте НХЛ 2023 года Симашев был задрафтован «Аризоной» под общим шестым номером. В прошлом году франшиза переехала в Юту. Во время церемонии награждения в телетрансляции оказался виден телефон Симашева, на экране которого была переписка с защитником «Юты» Михаилом Сергачевым.
Одноклубник Симашева, Даниил Бут, который также был задрафтован «Аризоной» в 2023 году, пока не принял окончательное решение об отъезде в НХЛ.
«Я еще пока не знаю. Буду думать и взвешивать. Окончательного решения еще нет. Я пока ничего не думаю — честно скажу. Сейчас мы попразднуем, пройдет неделя‑другая, и тогда буду думать над своим решением», — сказал Бут.
В минувшем сезоне 20-летний нападающий провел 67 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, в которых набрал 29 (9+20) очков.
В первом сезон после переезда «Юта» заняла 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, отстав от зоны плей-офф на семь очков.