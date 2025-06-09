КХЛ изменила правила с целью повышения зрелищности

Согласно поправкам, теперь игра не будет останавливаться, если шайба попала в изогнутое стекло, расположенное в конце каждой из скамеек запасных, и упала обратно на лед (правило 85).
Ранее в такой ситуации следовала остановка игры. По мнению лиги, это изменение позволит сократить количество пауз в матче. Оно было успешно протестировано в прошлом сезоне в матчах МХЛ.
Также командам запретят производить смену игроков на льду перед вбрасыванием, если вратарь прижимает шайбу, направленную игроком своей команды, и вызывает остановку в матче (правило 82.1).
Скорректировано правило 57, касающееся подножек. Теперь если игрок первоначально играет в шайбу, а затем совершает подножку, то в такой ситуации не будут назначаться ни штрафной бросок, ни малый штраф.
Кроме того, на игрока, который после остановки игры любым способом направляет шайбу в сторону ворот соперника, вместо малого штрафа будет накладываться 10-минутный дисциплинарный штраф (правило 75).
Также внесена корректировка в правило 63, касающееся задержек игры. Теперь на игрока, намеренно бросающего или отбивающего шайбу за пределы площадки из любого места на поверхности льда во время матча или после остановки игры, будет наложен малый штраф.
Еще одно изменение касается правила 38.8, регулирующего тренерские запросы на видеоповтор. Если такой запрос не приведет к отмене первоначального решения на льду, и команда, производившая запрос, будет наказана малым штрафом, то последующее вбрасывание будет произведено в зоне защиты команды, которая брала тренерский запрос.
Новый регулярный чемпионат КХЛ начнется 5 сентября матчем за Кубок Открытия, в котором сыграют обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» и финалист минувшего розыгрыша плей-офф челябинский «Трактор».