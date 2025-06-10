Ярославский «Локомотив» расторг контракт с тренером Никитиным

Как сообщает ТАСС, «Локомотив» расторг контракт с главным тренером Игорем Никитиным.
Специалист возглавлял ярославскую команду с 2021 года. В финальной серии Кубка Гагарина-2025 «Локомотив» под руководством Никитина обыграл «Трактор» со счетом 4−1 и впервые в своей истории стал обладателем трофея.
Ранее Никитин тренировал омский «Авангард» и московский ЦСКА, который трижды приводил к победе в регулярном чемпионате и один раз — к завоеванию Кубка Гагарина. С 2012-го по 2018 год Никитин входил в тренерский штаб сборной России в качестве помощника главного тренера.
По данным СМИ, Игорь Никитин вернется в ЦСКА вместе со своим тренерским штабом. В шорт-листе ярославцев в основном иностранные специалисты. Ожидается, что команду возглавит тренер из Северной Америки.