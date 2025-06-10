Ярославский «Локомотив» расторг контракт с тренером Никитиным

Ранее Никитин тренировал омский «Авангард» и московский ЦСКА, который трижды приводил к победе в регулярном чемпионате и один раз — к завоеванию Кубка Гагарина. С 2012-го по 2018 год Никитин входил в тренерский штаб сборной России в качестве помощника главного тренера.