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Ярославский «Локомотив» расторг контракт с тренером Никитиным

52-летний Игорь Никитин привел «Локомотив» к первой победе в Кубке Гагарина в истории клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает ТАСС, «Локомотив» расторг контракт с главным тренером Игорем Никитиным.

Специалист возглавлял ярославскую команду с 2021 года. В финальной серии Кубка Гагарина-2025 «Локомотив» под руководством Никитина обыграл «Трактор» со счетом 4−1 и впервые в своей истории стал обладателем трофея.

Ранее Никитин тренировал омский «Авангард» и московский ЦСКА, который трижды приводил к победе в регулярном чемпионате и один раз — к завоеванию Кубка Гагарина. С 2012-го по 2018 год Никитин входил в тренерский штаб сборной России в качестве помощника главного тренера.

По данным СМИ, Игорь Никитин вернется в ЦСКА вместе со своим тренерским штабом. В шорт-листе ярославцев в основном иностранные специалисты. Ожидается, что команду возглавит тренер из Северной Америки.