Что будет у СКА с Ларионовым? Кто заменит Никитина в «Локо»? Инсайды от Хайруллина

1. 1 июня в FONBET КХЛ открылся рынок свободных агентов, но пока далеко не о всех сделках объявлено официально. Более того, с началом лета появились новые трансферные сюжеты, о которых еще поздней весной не было слышно. Например, оффершит «Авангарда» нападающему московского «Динамо» Дмитрию Рашевскому. Омичи предлагают форварду трехлетний контракт со средней годовой зарплатой в 65 миллионов рублей, а сумма компенсации в случае перехода составит около 100 миллионов.
2. Вот только далеко не факт, что Рашевский в итоге доедет до «Авангарда». В игроке также заинтересован «Металлург», которая может выкупить игрока у «Динамо», если москвичи повторят предложение омичей. Предложение «Магнитки» более выгодно для бело-голубых (компенсация будет больше), но захочет ли сам Рашевский ехать в Магнитогорск?
3. Главной сенсацией начала межсезонья стал не переход кого-то из игроков, а назначение Игоря Ларионова новым главным тренером СКА. Его карьера в «Торпедо» три года шла по нисходящей: если в дебютном сезоне все были под очарованием интеллигентного и обаятельного тренера, то затем он затеял внутреннюю войну в клубе и занялся трансферами, которые зачастую оказывались сомнительными. При этом того яркого атакующего стиля у нижегородцев, каким прославился Ларионов на заре карьеры в «Торпедо», в последнем сезоне уже не было и близко.
4. Назначение Ларионова, пожалуй, можно связать с его высоким авторитетом в хоккейном мире и громким именем. Среди кандидатов на пост нового главного тренера СКА был бывший ассистент Романа Ротенберга Евгений Кетов, но ему объективно не хватает опыта для должности тренера в топ-клубе. К тому же армейцам нужно собирать аншлаги на самой вместительной арене лиги, а учитывая уход Евгения Кузнецова, Александра Никишина, Ивана Демидова и самого Ротенберга, клубу нужны громкие имена.
5. Уход Ротенберга автоматически поставил крест на всех трансферах, о которых он уже успел договориться (Тревор Мерфи, Дерек Барак, Джереми Рой) или только договаривался (Зак Фукале, Александр Радулов). Это заметно ослабило позиции армейцев перед новым сезоном — учитывая двукратное сокращение бюджета, шансов заполучить лучших свободных агентов этим летом у СКА немного. Потихоньку армейцы начинают думать над усилением состава — по информации «СЭ», СКА ведет переговоры со «Спартаком» о приобретении защитника Егора Савикова. Но в нем также заинтересованы «Магнитка» и «Авангард».
6. На дебютной пресс-конференции Ларионова спросили и о приглашении своего сына, который также покинул «Торпедо». Ответ был уклончив, но никто не сомневается, что Ларионов-младший проследует за отцом в СКА. Как и значительная часть тренерского штаба: ассистенты Михаил Васильев и Владимир Филатов, а также тренер по физподготовке Филипп Арзамазов.
7. Возвращение Игоря Никитина в ЦСКА — вопрос решенный, но пока армейцы не объявили об этом официально, видимость интриги сохраняется. По информации «СЭ», ЦСКА согласовал с Никитиным пятилетний контракт, а зарплата специалиста составит около 150 миллионов рублей в год. Наряду с Ги Буше из «Авангарда» он войдет в число самых высокооплачиваемых тренеров лиги, но кто скажет, что это незаслуженно? Другой вопрос в том, а не будет ли в контракте пункта о возможности разрыва соглашения в случае невыигрыша Кубка Гагарина. В прошлый раз именно благодаря ему ЦСКА расстался с Никитиным перед началом сезона-2021/22.
8. Вместе с Никитиным в ЦСКА проследует практически весь штаб — ассистенты Дмитрий Юшкевич и Антон Курьянова, тренер по вратарям Рашит Давыдов, тренер по физподготовке Дмитрий Пирожков. А вот с игроками сложнее. ЦСКА был заинтересован в защитниках Алексее Береглазове и Рушане Рафикове, но оба остаются в «Локомотиве». Как и самый ценный игрок минувшего плей-офф Александр Радулов. И тут ярославским болельщикам во многом остается благодарить смену власти в СКА — финансовое предложение питерских армейцев «Локомотиву» перебить было бы сложно.
9. А вот кто заменит Никитина в «Локомотиве» — вопрос открытый. По информации «СЭ», в шорт-листе ярославцев в большинстве своем иностранные специалисты. В СМИ мелькала информация даже об интересе к главному тренеру сборной Швейцарии Патрику Фишеру, но в его назначение верится с трудом. Скорее всего, «Локомотив» возглавит тренер из Северной Америки. Первым новичком ярославцев же должен стать канадский защитник Мак Холлоуэлл, который заменит уезжающего в НХЛ словака Мартина Герната.
10. В «Локомотиве» пользуются той же лазейкой, что и в прошлогоднем «Металлурге» — бонусы за чемпионство не учитываются под потолком зарплат, так что оклады по новым контрактам у игроков будут небольшими. Также в «Локомотиве» остаются местные воспитанники — защитник Никита Черепанов и нападающий Денис Алексеев. Костяк ярославцев будет тем же — покидают команду лишь Гернат, его соотечественник Паник (с ним не договорились по условиям нового соглашения) и уехавшие в «Юту» Симашев и Бут.
11. Продолжает оставаться неразрешенной ситуация с «Витязем», который из-за долгов и отсутствия гарантий финансирования рискует сняться с чемпионата. По моей информации, игрокам обещали рассказать о будущем до конца прошлой недели, но этого не произошло. Поиски нового спонсора продолжаются, и вполне возможно, что его приведет Роман Ротенберг. В таком случае он возьмет на себя комплектование команды. Пока же все идет к тому, что «Витязь» пропустит как минимум один сезон, а все хоккеисты станут неограниченно свободными агентами.
12. Минское «Динамо» провернуло самый неожиданный трансфер этого межсезонья на данный момент, подписав на два года вратаря Зака Фукале. Канадец стал самым дорогим вратарем лиги с окладом в 900 тысяч долларов (при выполнении бонусов сумма может перевалить за миллион). В СКА Фукале давали больше, но в конце мая этот трансфер сорвался, а «Трактор» не мог удовлетворить запросы голкипера из-за потолка зарплат. В Минске же почувствовали необходимость усиления вратарской линии, несмотря на продление Василия Демченко. Теперь у «Динамо» есть два сильных голкипера, но они съедают 105 миллионов рублей в платежной ведомости — перекос в сторону этой линии очень серьезный. Как бы не пострадали остальные.
13. Джордан Гросс стал одним из лучших защитников сезона и был готов остаться в Минске, но на его условия в клубе не пошли — видимо, как раз из-за трансфера Фукале. Гросса предлагали многим клубам, но наилучшие условия дал «Трактор»: по информации «СЭ», он получит 70 миллионов рублей в год. Отличная замена завершившему карьеру Стивену Кэмпферу — пожалуй, это даже усиление. Учитывая продление до конца сезона-2027/28 Григория Дронова, с первой парой обороны у «Трактора» проблем быть не должно. А ведь еще и ключевого защитника Сергея Телегина сохранили.
14. Покидает Минск и ключевой нападающий Роман Горбунов — он подписал трехлетний контракт с «Автомобилистом» с зарплатой 55 миллионов рублей в год. Предложение уральцев оказалось самым выгодным — игрока также хотели видеть в «Торпедо» и «Ак Барсе». Конкуренция в атаке екатеринбуржцев ожидается очень серьезная, так что далеко не факт, что Горбунов будет получать столько же игрового времени, сколько и в «Динамо».
15. Еще одним усилением атаки «Автомобилиста» стал американский снайпер Рид Буше, который подписал однолетний контракт на 90 миллионов рублей в год. Один из самых стабильных легионеров лиги сделал атаку уральцев еще более мощной. Мэйсек, Да Коста, Голышев (если не будет дисквалифицирован из-за допинга), Шаров, Волк, Бывальцев, Кизимов — с нападением все в порядке. А вот с Ником Меркли в Екатеринбурге давно хотят расстаться, но пока он в команде с действующим на следующий сезон контрактом.
16. За нападающего Данила Башкирова «Магнитка», а затем и «Авангард» в течение нескольких месяцев заплатили суммарно 90 миллионов рублей, но звездой талантливый нападающий так и не стал. Более того, проблемой стало избавиться от контракта Башкирова на 33 миллиона в год, который действует еще два сезона. Новый генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин нашел вариант в лице «Лады», правда, пришлось отдать в придачу еще и местного воспитанника Илью Рейнгардта, а также 20 миллионов. В обратном направлении проследовали защитники Марсель Ибрагимов (в потенциале — игрок третьей пары) и Матвей Кривоножкин (ВХЛ/МХЛ).
17. «Лада» в один день вообще объявила о девяти трансферах, среди которых можно выделить подписание вратаря Ивана Бочарова, а также легионеров — защитника Коттона и нападающих Савчука и Лоуренса. Все трое никогда не играли в КХЛ, и большая загадка, насколько они способны потянуть этот уровень. Опытный костяк в Тольятти уже есть, но при этом интригует, готовы ли закрепиться в КХЛ выходцы из АКМ — вратарь Попов и нападающий Петров. Оба сыграли в сборной России раньше, чем в лучшей лиге страны, так что оценить их способности в КХЛ только предстоит.
18. Мощно зашла на рынок «Сибирь», выиграв борьбу за двух опытных нападающих, — Владимир Ткачев и Никита Сошников подписали с новосибирцами двухлетние контракты. Ткачев стабилен, а Сошников выдал отличный сезон в «Адмирале», но готовы ли два 32-летних хоккеиста тащить на себе «Сибирь»? Владимир в «Тракторе» был на вторых ролях.
19. Учитывая уход Бека, Андреоффа, а, похоже, и Мерфи, «Сибирь» активно работает и на иностранном рынке — команду усилил защитник Дэвид Ферранс. Заиграть в НХЛ и в Германии у него не получилось, а вот в финском «Куку» прошлый сезон он провел блестяще, сделав аж 35 результативных передач. По сравнению с Мерфи вариант с Феррансом куда более экономный, так что у «Сибири» останется достаточно денег для дальнейшего усиления.
20. «Салават Юлаев» официально расстался с нападающими Нэйтаном Тоддом и Скоттом Уилсоном, по-прежнему непонятно, останется ли в Уфе Шелдон Ремпал, но еще одну легионерскую вакансию клуб уже заполнил. Однолетнее соглашение с уфимцами подписал канадский нападающий Джек Родуолд, при этом его зарплата составит около 25 миллионов рублей в год. Характера и духовитости он команде точно придаст, а в плей-офф будет куда полезнее игроков, которые думают только о своей статистике и контрактах.
21. «Ак Барс» пока остается без подписаний, но в Казани оставили двух игроков, которые могли уехать за океан — нападающих Артема Галимова и Илью Сафонова, причем на не самые большие деньги (37 и 40 миллионов в год соответственно). А вот с вратарской линией что-то надо будет решать — Тимур Билялов может не успеть восстановиться после операции к старту сезона, а Амир Мифтахов не собирается принимать квалификационное предложение казанцев.
22. Василий Пономарев долгие годы считался одним из самых талантливых центрфорвардов нашего хоккея, но в Северной Америке у него так и не получилось проявить себя. Да и в «Спартаке» три сезона назад он не пробился в основу. Но в «Авангарде» в него верят, иначе не отдали бы 50 миллионов рублей и трех одаренных молодых игроков. Осталось только оправдать выданные авансы.
23. Свои первые приобретения сделал «Амур», но пока они скорее настораживают. Нападающий Кирилл Ураков оказался не нужен в «Нефтехимике», а еще один игрок линии атаки Артем Шварев отличался хорошей результативностью только в ВХЛ. Новый генеральный менеджер хабаровчан Олег Филимонов в интервью «СЭ» говорил о ставке на молодежь, но загвоздка в том, что она в системе «Амура» далеко не самая яркая. Пожалуй, главный бриллиант — нападающий Игнат Коротких, которому уже 23 года. Без приобретений не обойтись, пока же состав хабаровчан выглядит очень скудно — с таким подбором игроков речи о борьбе за плей-офф идти не может.
Артур Хайруллин