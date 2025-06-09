Что будет у СКА с Ларионовым? Кто заменит Никитина в «Локо»? Инсайды от Хайруллина

7. Возвращение Игоря Никитина в ЦСКА — вопрос решенный, но пока армейцы не объявили об этом официально, видимость интриги сохраняется. По информации «СЭ», ЦСКА согласовал с Никитиным пятилетний контракт, а зарплата специалиста составит около 150 миллионов рублей в год. Наряду с Ги Буше из «Авангарда» он войдет в число самых высокооплачиваемых тренеров лиги, но кто скажет, что это незаслуженно? Другой вопрос в том, а не будет ли в контракте пункта о возможности разрыва соглашения в случае невыигрыша Кубка Гагарина. В прошлый раз именно благодаря ему ЦСКА расстался с Никитиным перед началом сезона-2021/22.