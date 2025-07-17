СМИ: Бывший тренер «Рейнджерс» и «Вегаса» возглавит клуб КХЛ

Последним местом работы 61-летнего Галлана был «Рейнджерс» в сезоне-2022/23. Также канадец тренировал такие команды НХЛ, как «Коламбус», «Флорида» и «Вегас», с которым в 2018-м дошел до финала Кубка Стэнли. В 2021 году сборная Канады под руководством Галлана завоевала золото чемпионата мира.