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СМИ: Бывший тренер «Рейнджерс» и «Вегаса» возглавит клуб КХЛ

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн заявил, что канадский тренер Жерар Галлан возглавит команду КХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Жерар Галлан отправляется в Россию тренировать команду КХЛ. Официальное объявление должно состояться на этой неделе», — написал Лебрюн в социальных сетях.

Единственной командой КХЛ, в которой на данный момент нет главного тренера, является пекинский «Куньлунь Ред Стар». В следующем сезоне клуб будет проводить домашние матчи на петербургской «СКА-Арене».

Последним местом работы 61-летнего Галлана был «Рейнджерс» в сезоне-2022/23. Также канадец тренировал такие команды НХЛ, как «Коламбус», «Флорида» и «Вегас», с которым в 2018-м дошел до финала Кубка Стэнли. В 2021 году сборная Канады под руководством Галлана завоевала золото чемпионата мира.

В сезоне-2024/25 «Куньлунь» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.