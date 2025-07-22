КХЛ обсуждает пересмотр компенсационных условий контрактов

Изменения по условиям компенсационных выплат хоккеистам за досрочное расторжение контракта могут происходить после рассмотрения конкретных случаев. Об этом сообщает ТАСС.
Вопрос возник в связи с тем, что 19 июля омский «Авангард» объявил о расторжении контракта с 29-летним Владимиром Ткачевым. Причиной стал жесткий потолок зарплат, в который омский клуб не вмещался из-за контракта Ткачева и не мог усилить некоторые позиции. Соглашение с хоккеистом должно было продлиться до 2030 года.
«Контракт “Авангарда” с нападающим Владимиром Ткачевым был расторгнут по инициативе клуба с обязательством по выплате игроку компенсации, и игрок подписал соответствующее соглашение о расторжении контракта. В ходе этого процесса были соблюдены все необходимые правила и нормы регламента», — сообщили в пресс-службе.
Согласно регламенту КХЛ, после досрочного расторжения контракта клуб обязан выплатить игроку 25% от суммы заработной платы в период с 1 июня и не позднее, чем за 7 дней до начала нового сезона КХЛ, и 20% от этой суммы, предусмотренной за оставшиеся сезоны контракта. Выплата второй части компенсации прекращается с момента подписания игроком нового контракта с любым профессиональным клубом за исключением клубов Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).
Напомним, что Владимир Ткачев практически весь сезон-2024/2025 провел, восстанавливаясь от травмы, полученной еще в прошлом межсезонье. За это время омский «Авангард» успел пережить серьезный кризис и сменить главного тренера.
«Лига постоянно ведет работу над совершенствованием своих нормативных документов, получая обратную связь по тем или иным вопросам от клубов, игроков, тренеров и агентов, либо самостоятельно предлагая изменения после тщательного изучения той или иной ситуации. Существует определенный процесс, согласно которому в регламент могут быть внесены правки в части регулирования контрактов с хоккеистами. Проект изменений проходит дискуссию с клубами на рабочей группе, может быть вынесен на голосование клубов и только после этого выносится на рассмотрение корпоративными органами управления», — ответили ТАСС в пресс-службе на вопрос о возможном изменении регламента по компенсациям.