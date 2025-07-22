Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

КХЛ обсуждает пересмотр компенсационных условий контрактов

В пресс-службе КХЛ прокомментировали возможное изменение условий выплат за досрочное расторжение контракта.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Изменения по условиям компенсационных выплат хоккеистам за досрочное расторжение контракта могут происходить после рассмотрения конкретных случаев. Об этом сообщает ТАСС.

Вопрос возник в связи с тем, что 19 июля омский «Авангард» объявил о расторжении контракта с 29-летним Владимиром Ткачевым. Причиной стал жесткий потолок зарплат, в который омский клуб не вмещался из-за контракта Ткачева и не мог усилить некоторые позиции. Соглашение с хоккеистом должно было продлиться до 2030 года.

«Контракт “Авангарда” с нападающим Владимиром Ткачевым был расторгнут по инициативе клуба с обязательством по выплате игроку компенсации, и игрок подписал соответствующее соглашение о расторжении контракта. В ходе этого процесса были соблюдены все необходимые правила и нормы регламента», — сообщили в пресс-службе.

Согласно регламенту КХЛ, после досрочного расторжения контракта клуб обязан выплатить игроку 25% от суммы заработной платы в период с 1 июня и не позднее, чем за 7 дней до начала нового сезона КХЛ, и 20% от этой суммы, предусмотренной за оставшиеся сезоны контракта. Выплата второй части компенсации прекращается с момента подписания игроком нового контракта с любым профессиональным клубом за исключением клубов Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Напомним, что Владимир Ткачев практически весь сезон-2024/2025 провел, восстанавливаясь от травмы, полученной еще в прошлом межсезонье. За это время омский «Авангард» успел пережить серьезный кризис и сменить главного тренера.

«Лига постоянно ведет работу над совершенствованием своих нормативных документов, получая обратную связь по тем или иным вопросам от клубов, игроков, тренеров и агентов, либо самостоятельно предлагая изменения после тщательного изучения той или иной ситуации. Существует определенный процесс, согласно которому в регламент могут быть внесены правки в части регулирования контрактов с хоккеистами. Проект изменений проходит дискуссию с клубами на рабочей группе, может быть вынесен на голосование клубов и только после этого выносится на рассмотрение корпоративными органами управления», — ответили ТАСС в пресс-службе на вопрос о возможном изменении регламента по компенсациям.