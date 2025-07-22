КХЛ обсуждает пересмотр компенсационных условий контрактов

«Лига постоянно ведет работу над совершенствованием своих нормативных документов, получая обратную связь по тем или иным вопросам от клубов, игроков, тренеров и агентов, либо самостоятельно предлагая изменения после тщательного изучения той или иной ситуации. Существует определенный процесс, согласно которому в регламент могут быть внесены правки в части регулирования контрактов с хоккеистами. Проект изменений проходит дискуссию с клубами на рабочей группе, может быть вынесен на голосование клубов и только после этого выносится на рассмотрение корпоративными органами управления», — ответили ТАСС в пресс-службе на вопрос о возможном изменении регламента по компенсациям.