Шуми Бабаев рекомендует Овечкина и Ковальчука на пост главы профсоюза КХЛ

Напомним, профсоюз КХЛ был создан в 2008 году одновременно с самой лигой, с целью социально-трудовой защиты и помощи участникам КХЛ. Главой профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги является сейчас Андрей Коваленко. Он был избран на эту должность и занимает ее в настоящее время.