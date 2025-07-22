Шуми Бабаев рекомендует Овечкина и Ковальчука на пост главы профсоюза КХЛ

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев назвал Александра Овечкина и Илью Ковальчука хорошими кандидатами на пост главы профсоюза КХЛ.
«Есть два человека, которые могут возглавить профсоюз КХЛ. Это Илья Ковальчук и Александр Овечкин. Это люди с авторитетом», — сказал Бабаев в интервью «Спорт-Экспрессу».
Напомним, профсоюз КХЛ был создан в 2008 году одновременно с самой лигой, с целью социально-трудовой защиты и помощи участникам КХЛ. Главой профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги является сейчас Андрей Коваленко. Он был избран на эту должность и занимает ее в настоящее время.
В 2020-м профсоюз фактически перестал существовать и был расформирован. Причиной стало отсутствие интереса со стороны игроков к его деятельности, а также из-за финансовых проблем и отсутствия поддержки со стороны руководства лиги. В декабре 2024-го на одном из совещаний руководителей клубов лиги капитаны команд не поддержали идею воссоздания профсоюза в прежнем виде.