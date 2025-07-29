КХЛ внесла изменения в правовой и спортивный регламенты лиги

Кроме того, на игрока, который после остановки игры любым способом направляет шайбу в сторону ворот соперника, вместо малого штрафа будет накладываться 10-минутный дисциплинарный штраф. Также внесена корректировка в правило 63, касающееся задержек игры. Теперь на игрока, намеренно бросающего или отбивающего шайбу за пределы площадки из любого места на поверхности льда во время матча или после остановки игры, будет наложен малый штраф.