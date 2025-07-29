КХЛ внесла изменения в правовой и спортивный регламенты лиги

В правовой регламент внесены следующие изменения:
- вратарям для получения статуса «Неограниченно свободный агент» необходимо сыграть 200 матчей при условии достижения хоккеистом возраста 28 лет;
- в правило о «трех переходах» вводится исключение для игроков, которые переходят в «новый» клуб через выбор из списка отказов;
- крайний срок обменов и дозаявок перенесён с 27 декабря на 25 января.
В спортивный регламент внесено следующее изменение:
- во время регулярного чемпионата число бросков для определения победителей матчей сокращено с пяти до трех.
Ранее КХЛ утвердила новые правила на сезон-2025/26. Теперь игра не будет останавливаться, если шайба попала в изогнутое стекло, расположенное в конце каждой из скамеек запасных, и упала обратно на лед. Также командам запретят производить смену игроков на льду перед вбрасыванием, если вратарь прижимает шайбу, направленную игроком своей команды, и вызывает остановку в матче.
Кроме того, на игрока, который после остановки игры любым способом направляет шайбу в сторону ворот соперника, вместо малого штрафа будет накладываться 10-минутный дисциплинарный штраф. Также внесена корректировка в правило 63, касающееся задержек игры. Теперь на игрока, намеренно бросающего или отбивающего шайбу за пределы площадки из любого места на поверхности льда во время матча или после остановки игры, будет наложен малый штраф.
Новый регулярный чемпионат КХЛ начнется 5 сентября матчем за Кубок Открытия, в котором сыграют обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» и финалист минувшего розыгрыша плей-офф челябинский «Трактор».