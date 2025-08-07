В Омске загорелся реконструируемый СКК имени Блинова

В МЧС по Омской области сообщили, что сигнал о возгорании в спортивно-концертном комплексе имени Блинова поступил в 17:36 по местному времени. Для проверки информации на место происшествия были направлены шесть пожарных бригад. По прибытии к зданию, пожарные не обнаружили признаков пожара. Специалисты провели тщательный осмотр помещений.
Как сообщает NGS55.RU, по словам строителей, которые работают в СКК, в здании загорелся пеноплекс, огонь сразу же потушили.
Капитальный ремонт СКК имени Блинова стартовал в мае. Ремонт планировали завершить в сентябре. После ввода комплекса в эксплуатацию туда должна переехать команда Высшей хоккейной лиги «Омский Крылья», а также волейбольная команда «Омичка». Кроме того, в обновленном СКК имени Блинова планируют проводить концерты.
СКК им. В. Блинова — это первая крытая арена «Авангарда» в Омске, где клуб проводил домашние матчи с 1987 по 2007 год. До 2000 года арена носила название «Иртыш», а затем была переименована в честь олимпийского чемпиона по хоккею 1968 года в составе сборной СССР Виктора Блинова.