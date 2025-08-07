В Омске загорелся реконструируемый СКК имени Блинова

СКК им. В. Блинова — это первая крытая арена «Авангарда» в Омске, где клуб проводил домашние матчи с 1987 по 2007 год. До 2000 года арена носила название «Иртыш», а затем была переименована в честь олимпийского чемпиона по хоккею 1968 года в составе сборной СССР Виктора Блинова.