Бывший тренер сборной Канады возглавил клуб КХЛ

«Шанхай Дрэгонс» объявил о назначении на пост главного тренера канадского специалиста Жерара Галлана.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Последним местом работы 61-летнего тренера был «Нью-Йорк Рейнджерс», который он покинул весной 2023 года после вылета команды в первом раунде плей-офф. Также Галлан работал главным тренером в клубах «Коламбус Блю Джекетс», «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс».

В общей сложности на счету Галлана 736 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, в которых он одержал 400 побед.

Кроме того, Галлан дважды выигрывал чемпионат мира со сборной Канады: в 2007 году в качестве ассистента, в 2021 — в роли главного тренера.

«Шанхай» представил своего нового главного тренера роликом с отсылкой к популярной серии игр и фильмов Mortal Kombat, в котором Галлан предстал в образе Рейдена.

«В каждом живет ребенок, который мечтает о легендарных приключениях. А в каждой легенде есть великий учитель, у которого за плечами работа с большими героями.
Теперь мастер здесь, чтобы построить новую команду с новым именем», — сказано в видео.

Напомним, на прошлой неделе китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» провел ребрендинг, сменив название на «Шанхай Дрэгонс». Ближайший сезон «драконы» проведут в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

Новый регулярный чемпионат «Шанхай Дрэгонс» начнет 6 сентября домашним матчем против СКА.