Новокузнецкий «Металлург» может сняться с ВХЛ

«На этой неделе “Металлург” заявил “Арену им. Короленко” на сезон-2025/2026. Мы сделали это, исходя из условий соглашения, которое ранее было подписано между клубом и администрацией Новокузнецка. Действие соглашения должно заканчиваться в следующем году, однако в адрес “Металлурга” уже поступило письмо за подписью главы Новокузнецка. Смысл этого сообщения сводится к тому, что городская администрация в одностороннем порядке идет на разрыв действующего соглашения.



Наши команды фактически остаются без домашней арены. В администрации Новокузнецка решили, что город больше не может и не будет платить деньги за содержание муниципальной арены. Они решили переложить все эти затраты на “Металлург”, но бюджет клуба на сезон-2025/2026 давно утвержден, и там не предусмотрена возможность дополнительных финансовых затрат.



И “Металлург”, и “Кузнецкие Медведи” начнут сезон в Новокузнецке. Прежнее соглашение по арене действует еще два месяца. Если будет продолжаться финансовое давление на наш клуб, то после 2 месяцев обе команды просто снимутся досрочно с чемпионатов. Если у города не будет возможности платить за арену, у области не будет, у нас не будет, то профессиональный хоккей в 2026 году в Новокузнецке закончится. Последние 6 лет мы живем в подвешенном состоянии, нашим хоккеистам приходится ездить по разным аренам для тренировок, матчей. Лично обращаюсь к главе города: отзовите новое соглашение», — сказал генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Андрей Денякин.



С 2008 по 2017 года новокузнецкий «Металлург» выступал в КХЛ, но позднее из-за несоответствия требованиям лиги клуб был переведен в ВХЛ. В прошлом сезоне новокузнецкая команда стала победителем регулярного чемпионата, но в первом раунде плей-офф уступила «Магнитке» (3−4).