Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Новокузнецкий «Металлург» может сняться с ВХЛ

Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Андрей Денякин заявил, что команда может сняться с сезона ВХЛ из-за проблем с домашней ареной. Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккейный Новокузнецк».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Металлург" Новокузнецк

По словам хоккейного функционера, администрация Новокузнецка внезапно отказалась платить за содержание домашней арены команды, а в бюджет клуба на новый сезон эти расходы не были предусмотрены.

«На этой неделе “Металлург” заявил “Арену им. Короленко” на сезон-2025/2026. Мы сделали это, исходя из условий соглашения, которое ранее было подписано между клубом и администрацией Новокузнецка. Действие соглашения должно заканчиваться в следующем году, однако в адрес “Металлурга” уже поступило письмо за подписью главы Новокузнецка. Смысл этого сообщения сводится к тому, что городская администрация в одностороннем порядке идет на разрыв действующего соглашения.

Наши команды фактически остаются без домашней арены. В администрации Новокузнецка решили, что город больше не может и не будет платить деньги за содержание муниципальной арены. Они решили переложить все эти затраты на “Металлург”, но бюджет клуба на сезон-2025/2026 давно утвержден, и там не предусмотрена возможность дополнительных финансовых затрат.

И “Металлург”, и “Кузнецкие Медведи” начнут сезон в Новокузнецке. Прежнее соглашение по арене действует еще два месяца. Если будет продолжаться финансовое давление на наш клуб, то после 2 месяцев обе команды просто снимутся досрочно с чемпионатов. Если у города не будет возможности платить за арену, у области не будет, у нас не будет, то профессиональный хоккей в 2026 году в Новокузнецке закончится. Последние 6 лет мы живем в подвешенном состоянии, нашим хоккеистам приходится ездить по разным аренам для тренировок, матчей. Лично обращаюсь к главе города: отзовите новое соглашение», — сказал генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Андрей Денякин.

С 2008 по 2017 года новокузнецкий «Металлург» выступал в КХЛ, но позднее из-за несоответствия требованиям лиги клуб был переведен в ВХЛ. В прошлом сезоне новокузнецкая команда стала победителем регулярного чемпионата, но в первом раунде плей-офф уступила «Магнитке» (3−4).

Новокузнецкий «Металлург» воспитал целый ряд звезд российского хоккея, среди которых вратари Сергей Бобровский и Илья Сорокин, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Кирилл Капризов.