ИИХФ отстранила гендиректора «Сочи» от работы в спорте до 2029-го

Решение связано с положительными допинг-пробами.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила от любой спортивной деятельности функционера Игоря Григоренко, полтора месяца назад ставшего гендиректором ХК «Сочи».

Известно, что причиной отстранения стала положительная допинг-проба 2011−2015 годов, которые по данным организации, скрывались при участии команды экс-главы Московской антидопинговой лаборатории. В течение ближайших четырех лет, до 2029 года, Григоренко не сможет осуществлять любую деятельность в спорте.

Срок дисквалификации начнет отсчитываться с 12 августа 2025 года, сообщает «Советский спорт».

В марте 2025 года Федерация хоккея России уведомила Григоренко о том, что в «базе LIMS» значится его положительная проба 2015 года (конкретное вещество не раскрывалось). После этого он покинул должность советника гендиректора ХК «Лада» по развитию. Отметим, что в период, когда сделана была эта проба, Григоренко становился обладателем Кубка Гагарина в 2011-м в составе «Салавата Юлаева»..

Игровую карьеру Григоренко завершил в 2018 году. В начале 2000-х Игорь был выбран «Детройтом» во втором раунде драфта НХЛ, однако возможную карьеру за океаном испортила авария, в которую Григоренко попал в 2003-м. Переломы и осложненияине позволили ему вернуться в прежнюю игровую форму.