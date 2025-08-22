ИИХФ отстранила гендиректора «Сочи» от работы в спорте до 2029-го

В марте 2025 года Федерация хоккея России уведомила Григоренко о том, что в «базе LIMS» значится его положительная проба 2015 года (конкретное вещество не раскрывалось). После этого он покинул должность советника гендиректора ХК «Лада» по развитию. Отметим, что в период, когда сделана была эта проба, Григоренко становился обладателем Кубка Гагарина в 2011-м в составе «Салавата Юлаева»..