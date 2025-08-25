АПЛ, подготовка к сезону КХЛ и US Open: что посмотреть сегодня

Конечно, «Ливерпуль» остается фаворитом, однако в последние сезоны «Ньюкасл» тоже претендует на позиции в группе лидеров АПЛ. Так что, скорее всего, северяне вне зависимости от исхода встречи навяжут действующему чемпиону борьбу. В последний раз соперники встречались в финале Кубка английской лиги, который завершился неожиданной для многих победой «Ньюкасла», завоевавшего таким образом первый трофей за 70 лет.