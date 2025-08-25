АПЛ, подготовка к сезону КХЛ и US Open: что посмотреть сегодня

АПЛ. «Ньюкасл» — «Ливерпуль»
Где смотреть: сайты букмекерских компаний
25 августа в 22:00 мск состоится матч 2го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Ливерпулем». Под руководством Эдди Хау «Ньюкасл» действует агрессивно и энергично, с быстрой атакой и плотной обороной. Встреча с «Ливерпулем» Слота гарантирует динамичность и интересные моменты в игре.
Матчи этих команд нередко получаются голевыми. В 5 из 7 последних встреч между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» забивали обе команды. Тем более, оба клуба квалифицировались в Лигу чемпионов, и в новом сезоне это встреча претендентов на самые высокие места в таблице.
Конечно, «Ливерпуль» остается фаворитом, однако в последние сезоны «Ньюкасл» тоже претендует на позиции в группе лидеров АПЛ. Так что, скорее всего, северяне вне зависимости от исхода встречи навяжут действующему чемпиону борьбу. В последний раз соперники встречались в финале Кубка английской лиги, который завершился неожиданной для многих победой «Ньюкасла», завоевавшего таким образом первый трофей за 70 лет.
Товарищеские матчи клубов КХЛ
Где смотреть: Кинопоиск
Сезон-2025/26 стартует уже в сентябре, и подготовка к нему идет полным ходом. Клубы уже нарабатывают игровые связи. Какие матчи можно посмотреть 25 августа:
Кубок губернатора Челябинской области
- «Сочи» — «Лада» в 13:00 мск
- «Трактор» — «Амур» в 17:00 мск
Товарищеские матчи
- ЦСКА — «Динамо» Москва в 13:00 мск
Турнир имени Николая Пучкова
- СКА — «Ак Барс» в 18:00 мск
Сегодня также должен был состояться матч между «Адмиралом» и «Динамо-Молодечно», но встреча была перенесена.
US Open. Матчи Андрея Рублева и Карена Хачанова
Где смотреть: трансляции матчей на сайтах букмекеров
Всех уже поверг в шок провал Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата США, который он выиграл в 2021-м, но впереди еще два матча с российскими теннисистами.
Андрей Рублев сыграет с Дино Прижмичем в 23:00 мск. Ранее теннисисты не встречались на корте. Хорват уже прошел этап квалификации и пробился в основную сетку турнира. Рублев — фаворит встречи. В последние месяцы игра россиянина заметно улучшилась, а эмоциональное состояние стабилизировалось. Удастся ли ему одолеть соперника, узнаем, посмотрев матч.
Карен Хачанов в ночь с 25 на 26 августа в 00:00 мск встретится с американцем — Нинешем Басаваредди. Теннисисты впервые сыграют в рамках АТР тура. Если доверять статистике, то Басаваредди малоопытен на хардовом покрытии, ему удобнее работать на грунте.
US Open. Матчи россиянок
Сразу четыре россиянки сыграют 25 августа в 1/64 финала Открытого чемпионата США.
- Анна Калинская — Клерви Нгуну
- Камилла Рахимиова — Каролин Гарсия
- Анастасия Павлюченкова — Даяна Ястремская
- Людмила Самсонова — Юэ Юань