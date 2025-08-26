«Тоже не верили». Галлан сравнил «Шанхай Дрэгонс» с «Вегасом»

«Для меня новый проект — это уже знакомая ситуация, я с ней сталкивался. Я работал уже с “Вегасом”, когда они только появились в НХЛ, с “Коламбусом” после расширения лиги. Это были также новые команды, которые только приходят в лигу. Мы всей командой относимся к этому позитивно, ждем сезон, будем работать. У нас отличные игроки, организация, это большой вызов для всех нас.



Можно найти параллели с “Вегасом”, их достаточно много. В нас никто не верил, когда команда только появилась, мы не думали, что сможем попасть в финал Кубка Стэнли. Понимали, что будет сложный сезон, но мы становились лучше и сильнее с каждой игрой. В начале сезона мы не ожидали сами многого, но уже через пару месяцев стали одной из лучших команд лиги. Посмотрим в марте-апреле, к чему придем с “Шанхаем”, — сказал Галлан.