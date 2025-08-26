Москва
«Тоже не верили». Галлан сравнил «Шанхай Дрэгонс» с «Вегасом»

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан рассказал о своих впечатлениях от работы с новой командой и поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Шанхай Дрэгонс"

Сегодня 61-летний канадский специалист провел первую пресс-конференцию в качестве главного тренера «Шанхай Дрэгонс».

«Для меня новый проект — это уже знакомая ситуация, я с ней сталкивался. Я работал уже с “Вегасом”, когда они только появились в НХЛ, с “Коламбусом” после расширения лиги. Это были также новые команды, которые только приходят в лигу. Мы всей командой относимся к этому позитивно, ждем сезон, будем работать. У нас отличные игроки, организация, это большой вызов для всех нас.

Можно найти параллели с “Вегасом”, их достаточно много. В нас никто не верил, когда команда только появилась, мы не думали, что сможем попасть в финал Кубка Стэнли. Понимали, что будет сложный сезон, но мы становились лучше и сильнее с каждой игрой. В начале сезона мы не ожидали сами многого, но уже через пару месяцев стали одной из лучших команд лиги. Посмотрим в марте-апреле, к чему придем с “Шанхаем”, — сказал Галлан.

В сезоне-2017/18 Галлан был признан лучшим тренером НХЛ. Он довел «Вегас Голден Найтс», который проводил дебютный сезон в лиге, до финала Кубка Стэнли, где «золотые рыцари» уступили «Вашингтону» (1−4). В 2021 году Галлан привел сборную Канады к победе на чемпионате мира.

7 августа китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» провел ребрендинг, сменив название на «Шанхай Дрэгонс». Ближайший сезон «драконы» проведут в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

Новый регулярный чемпионат «Шанхай Дрэгонс» начнет 6 сентября домашним матчем против СКА.