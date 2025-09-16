Шаров рассказал, что изменилось в игре с «Салаватом Юлаевым»

15 сентября завершился матч КХЛ между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» со счетом 4:2 в пользу екатеринбуржцев. Автор одного из голов Александр Шаров рассказал, каково ему было встретиться с бывшими партнерами по команде.
— Это второй матч подряд идет, поэтому приятные чувства. Видеть бывших партнеров хорошо, но еще приятнее находиться здесь, на этой арене, с нашими болельщиками и выигрывать.
— Какие изменения в сопернике после межсезонья?
— У них стала команда более молодая, меньше мастеровитых ребят, но очень много желания у «Салавата Юлаева» и в целом очень крепкая и достойная команда.
— Сегодня они проиграли вам, это связано с тем, что ребята менее мастеровитые?
— Ну, конечно, здесь сложно поспорить, но повторюсь, что команда очень хорошая, — сказал Шаров корреспонденту SportMail.
Напомним, в матче 12 сентября, проходившем в Уфе, «Автомобилист» тоже выиграл со счетом 4:1. В минувшем межсезонье уфимцев покинули Скотт Уилсон, Михаил Науменков, Нэйтан Тодд, Джошуа Ливо и Шелдон Ремпал — одни из самых опытных и мастеровитых игроков. В этом сезоне «Салават Юлаев» сделал упор на молодых хоккеистов 2005 — 2007 г. р.: Артем Набиев, Александр Жаровский, Ярослав Мозговой.
По словам главного тренера Виктора Козлова, для «Салавата Юлаева» молодой состав — вызов, чтобы быстрее начать выигрывать.
— Из команды ушло много мастеровитых игроков. Нет опасения, что это может сказаться на том, как далеко команда сможет зайти в плей-офф?
— Это что-то новое. Вызов для меня и возможность для игроков быстро адаптироваться к ситуации и начать выигрывать матчи, — сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов во время пресс-конференции.