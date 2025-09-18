«Авангард» объявил о возвращении Анселя Галимова

«Нам был крайне необходим игрок, который может сыграть в центре и на краю атаки, а также в большинстве и меньшинстве, После успешного сезона в “Спартаке” Ансель неожиданно вышел на рынок свободных агентов. Он добавит команде скорости и глубины. Рады приветствовать Анселя в рядах “Авангарда”, — приводит слова генерального менеджера омичей Алексея Сопина пресс-служба клуба.