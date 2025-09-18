«Авангард» объявил о возвращении Анселя Галимова

Пресс-служба омского «Авангарда» объявила о заключении контракта с нападающим Анселем Галимовым.
«Нам был крайне необходим игрок, который может сыграть в центре и на краю атаки, а также в большинстве и меньшинстве, После успешного сезона в “Спартаке” Ансель неожиданно вышел на рынок свободных агентов. Он добавит команде скорости и глубины. Рады приветствовать Анселя в рядах “Авангарда”, — приводит слова генерального менеджера омичей Алексея Сопина пресс-служба клуба.
34-летний Ансель Галимов подписал с «ястребами» соглашение сроком на один год. Форвард ранее уже выступал за «Авангард» с 2017-го по 2019 год.
В сезоне-2024/2025 Галимов играл за «Спартак». В составе красно-белых в регулярном чемпионате КХЛ он провел 57 матчей и отметился 26 (14+12) очками по системе «гол+пас» при показателе полезности «+18». В плей-офф нападающий в 12 встречах забросил две шайбы. Всего в КХЛ Ансель Галимов сыграл в 679 матчах, забросил 117 шайб и выполнил 109 голевых передач.
На этой неделе ведущий форвард омского «Авангарда» Наиль Якупов получил травму в матче с минским «Динамо». Ожидается, что нападающий пропустит не менее полутора месяцев,
«Авангард» за пять матчей набрал 8 очков и располагается на первом месте в таблице Восточной конференции. В ближайшем матче подопечные Ги Буше 21 сентября сыграют в гостях с «Ак Барсом».