Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.20
П2
6.48
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.23
П2
2.61
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.10
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

«Авангард» объявил о возвращении Анселя Галимова

Омский «Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Анселем Галимовым.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба омского «Авангарда» объявила о заключении контракта с нападающим Анселем Галимовым.

«Нам был крайне необходим игрок, который может сыграть в центре и на краю атаки, а также в большинстве и меньшинстве, После успешного сезона в “Спартаке” Ансель неожиданно вышел на рынок свободных агентов. Он добавит команде скорости и глубины. Рады приветствовать Анселя в рядах “Авангарда”, — приводит слова генерального менеджера омичей Алексея Сопина пресс-служба клуба.

34-летний Ансель Галимов подписал с «ястребами» соглашение сроком на один год. Форвард ранее уже выступал за «Авангард» с 2017-го по 2019 год.

В сезоне-2024/2025 Галимов играл за «Спартак». В составе красно-белых в регулярном чемпионате КХЛ он провел 57 матчей и отметился 26 (14+12) очками по системе «гол+пас» при показателе полезности «+18». В плей-офф нападающий в 12 встречах забросил две шайбы. Всего в КХЛ Ансель Галимов сыграл в 679 матчах, забросил 117 шайб и выполнил 109 голевых передач.

На этой неделе ведущий форвард омского «Авангарда» Наиль Якупов получил травму в матче с минским «Динамо». Ожидается, что нападающий пропустит не менее полутора месяцев,

«Авангард» за пять матчей набрал 8 очков и располагается на первом месте в таблице Восточной конференции. В ближайшем матче подопечные Ги Буше 21 сентября сыграют в гостях с «Ак Барсом».