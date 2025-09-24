В «Салавате» объяснили, почему обменяли Хмелевски в «Ак Барс»

«Авангард» выходил с предложением еще летом. Мы действительно на протяжении суток готовили с ними трансфер, почти договорились. Не пожали руки, но о многом договорились. Потом это появилось в прессе, другие клубы тоже проявили интерес, так и появился «Ак Барс». Их условия были лучше. Это рынок, поэтому мы приняли решение, которое приняли. Мы не стали устраивать торгов, сделали то, что выгодно клубу. Мы считаем, что мы вправе делать те решения, которые выгодны клубу", — сказал Баширов ТАСС.