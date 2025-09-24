В «Салавате» объяснили, почему обменяли Хмелевски в «Ак Барс»

Генеральный директор уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов рассказал, что причиной обмена нападающего Александра Хмелевски в «Ак Барс», а не в «Авангард», стало более выгодное предложение казанцев.
«Авангард» выходил с предложением еще летом. Мы действительно на протяжении суток готовили с ними трансфер, почти договорились. Не пожали руки, но о многом договорились. Потом это появилось в прессе, другие клубы тоже проявили интерес, так и появился «Ак Барс». Их условия были лучше. Это рынок, поэтому мы приняли решение, которое приняли. Мы не стали устраивать торгов, сделали то, что выгодно клубу. Мы считаем, что мы вправе делать те решения, которые выгодны клубу", — сказал Баширов ТАСС.
Известно, что «Авангард» предлагал уфимцам компенсацию в 200 млн, позже, когда информация стала активно распространяться в СМИ, «Ак Барс» предложил большую сумму — 230 млн и сверху еще защитник Уайтт Калинюк.
При этом генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что клуб из Омска предлагал уфимской команде сумму больше, чем «Ак Барс». По информации «Матч ТВ», финальное предложение омской команды было в размере 330 млн, по другим источником — 270 млн.
По информации журналиста Алексея Шевченко, американец хотел играть именно в «Авангарде», а в казанский клуб не планировал ехать.