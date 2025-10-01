Евгений Кузнецов подписал однолетний контракт с «Металлургом»

Контракт с 33-летним хоккеистом рассчитан на один год.
По информации журналиста Алексея Шевченко, Кузнецов уже провел первую тренировку в новом клубе.
Летом 2024 года Кузнецов вернулся из НХЛ и подписал четырехлетний контракт с петербургским СКА. Сообщалось, что в контракте игрока были предусмотрены различные личные и командные бонусы, общая сумма которых могла доходить до одного миллиарда рублей.
За СКА Кузнецов провел 45 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав в них 40 (13+27) очков. Клуб из Санкт-Петербурга вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв в шести матчах московскому «Динамо» (2−4). На следующий день после вылета СКА расторг контракт с Кузнецовым.
Ранее хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Кузнецова, заявил о его желании вернуться в НХЛ. По его словам, как минимум десять клубов североамериканской лиги проявляли к Кузнецову предметный интерес.
«Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. В пятницу, 3 октября, магнитогорцы на выезде сыграют с ЦСКА. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.