Валентин Зыков: СКА старается быть лучше в каждой следующей игре

Нападающий СКА Валентин Зыков прокомментировал очередное поражение от «Торпедо» со счетом 2:3 в овертайме.
— Накладывало отпечаток на подготовку то, что предыдущий матч был 48 часов назад?
— График есть график. Готовились по плану, как это обычно бывает, когда матчи через день идут. Конечно, разбирали ошибки, допущенные в предыдущем матче. Анализировали их. Стараемся быть лучше в каждой следующей игре.
— В предыдущих матчах СКА пропускал в первом периоде. Сейчас «Торпедо» пришлось догонять вас.
— Какой-то концентрации на этом не было. Так сложился матч. Мы смогли реализовать свои возможности во втором периоде и повели в счете, — приводит слова Зыкова Sport and Bets.
Напомним, петербургская команда в третий раз проиграла бывшей команде Игоря Ларионова в этом чемпионате. В текущем сезоне коллективы встречались один раз на льду нижегородских хоккеистов и дважды в Санкт-Петербурге.
Отметим, что «Торпедо» начало сезон-2025/2026 с шести побед подряд, следом было три поражения, но спаренные матчи со СКА помогли нижегородцам вновь войти в победную колею. «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице на Западе, у команды в активе 17 очков. СКА на пятом месте с 12-ю баллами.