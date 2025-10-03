Топ-афиши КХЛ, вынесенный матч АПЛ и реванш Нурмагомедова: что смотреть сегодня

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль)
16:30. Где смотреть: KHL, «Кинопоиск».
Главная встреча игрового дня в КХЛ — в битве лидеров Востока и Запада сойдутся «Авангард» Ги Буше и «Локомотив» Боба Хартли. Обе команды лидируют в лиге по заброшенным шайбам и находятся в топе команд по надежности обороны, на чем, собственно, и зиждется их лидирующее положение в своих конференциях. Команды подходят к матчу в отличном настроении после уверенных побед над «Адмиралом» и «Барысом», в которых основные вратари получили день отдыха. Последний раз «Авангард» и «Локомотив» пересекались в четвертьфинале Кубка Гагарина, где выдали невероятную и захватывающую семиматчевую серию. В общем, для любителей хоккея этот матч обязателен к просмотру — он точно не оставит вас разочарованными.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург)
19:00. Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск».
Обе команды пока идут неровно, чередуя победы с поражениями, но при этом их очные матчи в последние годы редко бывают закрытыми и малорезультативными. «Спартак» впечатляет яркими победами и одновременно разочаровывает провалами в отдельных матчах. СКА расстраивает тем, что снова не смог обыграть «Торпедо»… Команды потерпели по три поражения в пяти последних матчах и явно находятся в долгу перед своими болельщиками. В этой встрече они будут настроены реабилитироваться за последние неудачи, а значит нас скорее всего ждет открытая и результативная игра.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. ЦСКА (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск)
19:30. Где смотреть: «Кинопоиск».
Старт сезона для ЦСКА под руководством Игоря Никитина выдался крайне тяжелым. Руководство клуба ставит перед командой самые высокие цели, но пока подтвердить их не удается. Всухую влететь «Сочи» или проиграть «Спартаку», ведя в счете 5:2 — это едва ли подтверждает чемпионские амбиции армейцев на этот сезон. Впрочем, времени на исправление ситуации еще полно.
«Металлург» судя по всему уже вкатился в сезон, одержав в семи последних встречах шесть побед. На днях команда укрепилась двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка Стэнли Евгением Кузнецовым, однако в ближайших матчах он магнитогорцам не поможет. Да и его помощь пока команде Андрея Разина не требуется. Последний приезд «Металлурга» на «ЦСКА Арену» закончился выносом армейцев со счетом 7:0. Надеемся в этот раз финалисты Кубка Гагарина 2022 года выдадут более конкурентный матч.
Футбол. Чемпионат Англии. 7-й тур. «Борнмут» — «Фулхэм»
22:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
«Борнмут» подходит к матчу в отличной форме, не проиграв в пяти из шести стартовых туров АПЛ, и идет в группе лидеров, занимая шестую строчку — между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». Команда Андони Ираолы проявила характер, вырвав ничью в добавленное время в матче против «Лидса» (2:2). Дома «Борнмут» теряет очки крайне редко — всего одно поражение в последних семи матчах.
В гости к ним приезжает «Фулхэм», который пока держится в середине таблицы, неважно играя в гостях — шесть поражений в последних девяти выездных играх. Кроме того, участие сразу трех футболистов основы «дачников» в предстоящем матче под вопросом. Поэтому добиться положительного результата команде Марио Силвы на «Виталити Стэдиум» будет крайне непросто. «Борнмут» выиграл три последних домашних встречи против «Фулхэма» и, вероятно, продолжит серию. В случае победы «вишни» на некоторое время окажется на неприлично высокой для себя второй строчке.
ММА. PFL Road to Dubai Champions Series 3. Титульный бой. Усман Нурмагомедов (Россия) — Пол Хьюз (Ирландия)
23:30. Где смотреть: Okko.
Троюродный брат Хабиба будет защищать чемпионский пояс PFL в легком весе. Соперник — ирландец Пол Хьюз, которого многие называют «новым Конором». В общем, Нурмагомедов против «Конора» — классическое для ММА противостояние. Их первая схватка в январе этого года закончилась победой Усмана единогласным решением, хотя уверенной ее назвать никак нельзя. Нурмагомедов и сам отмечал, что его последний бой был не самым лучшим и обещал провести работу над ошибками.
Хьюз между делом уже успел вернуться, в мае нокаутировав за 42 секунды бразильца Бруно Миранду. Ирландец убежден, что во второй раз ему удастся победить Усмана и нанести ему первое поражение в карьере. Для Усмана этот поединок может стать последним в PFL — многие эксперты полагают, что в следующем году он будет бороться за чемпионский титул уже в UFC. Поэтому россиянину важно провести убедительный поединок, чтобы отправиться в главный ММА-промоушен в ранге непобежденного.