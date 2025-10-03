Топ-афиши КХЛ, вынесенный матч АПЛ и реванш Нурмагомедова: что смотреть сегодня

Главная встреча игрового дня в КХЛ — в битве лидеров Востока и Запада сойдутся «Авангард» Ги Буше и «Локомотив» Боба Хартли. Обе команды лидируют в лиге по заброшенным шайбам и находятся в топе команд по надежности обороны, на чем, собственно, и зиждется их лидирующее положение в своих конференциях. Команды подходят к матчу в отличном настроении после уверенных побед над «Адмиралом» и «Барысом», в которых основные вратари получили день отдыха. Последний раз «Авангард» и «Локомотив» пересекались в четвертьфинале Кубка Гагарина, где выдали невероятную и захватывающую семиматчевую серию. В общем, для любителей хоккея этот матч обязателен к просмотру — он точно не оставит вас разочарованными.