«Шанхай Дрэгонс» подписал американца с 542 матчами в НХЛ

«Продолжаем укреплять нашу атакующую линию, прежде всего, в мастерстве, креативе и результативности. Лабанк — игрок для топ-6, его карьера в НХЛ говорит сама за себя, это тот опыт, который очень пригодится нашей команде. Праворукий крайний нападающий, любит играть в атаке, создавать моменты и забивать. Хорош при игре в большинстве. Его хотели видеть в своем составе несколько клубов КХЛ, поэтому мы рады, что Кевин выбрал нас», — заявил генеральный менеджер клуба Игорь Варицкий.