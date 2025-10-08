Ричмонд
«Шанхай Дрэгонс» подписал американца с 542 матчами в НХЛ

Клуб КХЛ «Шанхай Дрэгонс» заключил контракт до конца сезона с нападающим Кевином Лабанком. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Шанхай Дрэгонс"

Соглашение с 29-летним форвардом Кевином Лабанком подписано до конца сезона. Ранее СМИ сообщали об интересе к Лабанку со стороны минского «Динамо», но «драконам» удалось перехватить американца у клуба из Беларуси.

Последние девять лет Лабанк выступал в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» и «Коламбус Блю Джекетс», провел 542 матча и набрал 251 (89+162) очко. Также форвард является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года.

Лучшим для Лабанка стал сезон-2018/2019, когда он забил 17 голов, сделал 39 передач и набрал 56 очков в составе «Шаркс».

Источник: AP 2024

«Продолжаем укреплять нашу атакующую линию, прежде всего, в мастерстве, креативе и результативности. Лабанк — игрок для топ-6, его карьера в НХЛ говорит сама за себя, это тот опыт, который очень пригодится нашей команде. Праворукий крайний нападающий, любит играть в атаке, создавать моменты и забивать. Хорош при игре в большинстве. Его хотели видеть в своем составе несколько клубов КХЛ, поэтому мы рады, что Кевин выбрал нас», — заявил генеральный менеджер клуба Игорь Варицкий.

По информации «Спорт-Экспресса», зарплата форварда составит 70 миллионов рублей, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком команды.

21 февраля 2025 года Кевин Лабанк перенес операцию на плече и был внесен в список травмированных, что исключило его из игры до конца сезона. Ранее проблемы с плечом уже серьёзно сказывались на его карьере: нападающий пропустил значительную часть сезона-2021/22, а также отдельные матчи в последующие годы.

Недавно Кевин Лабанк покинул тренировочный лагерь «Каролины Харрикейнз» после расторжения пробного контракта. Это уже второй год подряд, когда нападающий проходит просмотр в НХЛ: в прошлом сезоне он начинал подготовку с «Нью-Джерси Девилз», но после отчисления заключил соглашение с «Коламбус Блю Джекетс».