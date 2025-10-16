Форвард «Автомобилиста» рассказал, что хочет улучшить в своей игре

— Как тебе кажется, каким был ключевой момент, после которого тебя позвали сначала на матч с «Амуром», потом уже взяли и на выезд?

— Я не думаю, что это был какой-то щелчок пальцем и меня решили позвать. Это — постепенный результат который складывается из-за дня в день.