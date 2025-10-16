Форвард «Автомобилиста» рассказал, что хочет улучшить в своей игре

18-летний форвард «Автомобилиста» Дмитрий Исаев после победного матча со СКА рассказал, что ему необходимо «подтянуть» в игре.
— Какие ожидания были от матча со СКА? Учитывая то, что это первый матч после успешного выезда?
— Конечно, все хотели выиграть. Это результат, к которому стремятся все. Понимали, что игра будет не легкая, что придется много работать.
— Доволен ли ты собой, своей игрой в этой встрече или хотелось большего?
— Конечно, сыграли не без ошибок, но есть хорошие моменты, за которые нужно цепляться и зарабатывать доверие.
— Как тебе кажется, каким был ключевой момент, после которого тебя позвали сначала на матч с «Амуром», потом уже взяли и на выезд?
— Я не думаю, что это был какой-то щелчок пальцем и меня решили позвать. Это — постепенный результат который складывается из-за дня в день.
— Что, по твоему мнению, стоит тебе подтянуть, чтобы получать больше игрового времени?
— Думаю необходимо подтянуть игру в обороне, добавить в правильности занятия позиции.
— Какие у тебя есть «традиции» по тому, как настраиваться на игру?
— Я особо не суеверный, но люблю послушать музыку перед игрой, — приводит слова Исаева SportandBets.
Напомним, Исаев дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне, летом он был выбран на драфте НХЛ—2025 под общим 149-м номером командой «Оттава Сенаторз». Нападающий стал лучшим бомбардиром молодежной команды «Авто» по итогам предыдущего сезона.