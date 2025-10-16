Кэмерон Ли, покинувший «Амур», продолжит карьеру в ХК «Сочи»

В среду, 16 октября стало известно, что защитник Кэмерон Ли покинул «Амур». По информации «Чемпионата», он продолжит карьеру в «Сочи» и подпишет контракт до конца нынешнего сезона.
Игрок защиты попросил обмен из хабаровского клуба после того, как перестал попадать в состав на матчи по решению тренерского штаба. «Амур» пытался обменять Ли, но в итоге расторг контракт по обоюдному согласию.
Напомнтм, Ли присоединился к хабаровской команде в 2022 году. За три сезона лн провел 155 матчей, в которых набрал 53 очка, забросив 11 швйб, сделав 42 результативные передачи. Во время выступлений за «Амур» в октябре 2023 года канадский хоккеист получил российское гражданство.
28-летний Кэмерон дебютировал в КХЛ в 2022 году и все это время выступал за хабаровский клуб. В текущем сезоне он провел восемь игр за «Амур», набрал три очка. В среднем, он проводил около 16 минут на льду за игру.
На данный момент «Амур» в турнирной таблице входит в кубковую восьмерку Востока, на его счету 14 очков. В шести последних матчах он трижды выиграл и столько же раз потерпел поражение. «Сочи» замыкает турнирную таблицу Запада с девятью баллами на счету. На отрезке из шести последних игр сочинцы выиграли только один раз.