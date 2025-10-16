Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
22.01
Торонто
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
22.01
Колорадо
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.01
П2
5.57
Хоккей. НХЛ
22.01
Калгари
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
22.01
Юта
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.40
П2
3.33
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
Динамо М
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Сочи
:
Северсталь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Баффало
5
П1
X
П2

Кэмерон Ли, покинувший «Амур», продолжит карьеру в ХК «Сочи»

Защитник подписал контракт с сочинским клубом.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Амур"

В среду, 16 октября стало известно, что защитник Кэмерон Ли покинул «Амур». По информации «Чемпионата», он продолжит карьеру в «Сочи» и подпишет контракт до конца нынешнего сезона.

Игрок защиты попросил обмен из хабаровского клуба после того, как перестал попадать в состав на матчи по решению тренерского штаба. «Амур» пытался обменять Ли, но в итоге расторг контракт по обоюдному согласию.

Напомнтм, Ли присоединился к хабаровской команде в 2022 году. За три сезона лн провел 155 матчей, в которых набрал 53 очка, забросив 11 швйб, сделав 42 результативные передачи. Во время выступлений за «Амур» в октябре 2023 года канадский хоккеист получил российское гражданство.

28-летний Кэмерон дебютировал в КХЛ в 2022 году и все это время выступал за хабаровский клуб. В текущем сезоне он провел восемь игр за «Амур», набрал три очка. В среднем, он проводил около 16 минут на льду за игру.

На данный момент «Амур» в турнирной таблице входит в кубковую восьмерку Востока, на его счету 14 очков. В шести последних матчах он трижды выиграл и столько же раз потерпел поражение. «Сочи» замыкает турнирную таблицу Запада с девятью баллами на счету. На отрезке из шести последних игр сочинцы выиграли только один раз.