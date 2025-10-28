Плющев — о СКА: Было слишком много переломано перед сезоном

«Я бы не сказал, что удивительные результаты, но непривычно видеть парней со столицы: “Динамо”, ЦСКА, “Спартак” — ниже пятого места. То, что проблемы у СКА, они предвиделись. Было слишком много переломано перед сезоном, это предвиделось», — приводит слова Плющева Vprognoze.