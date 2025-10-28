Плющев — о СКА: Было слишком много переломано перед сезоном

Владимир Плющев высказался об игре петербургского СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.
«Я бы не сказал, что удивительные результаты, но непривычно видеть парней со столицы: “Динамо”, ЦСКА, “Спартак” — ниже пятого места. То, что проблемы у СКА, они предвиделись. Было слишком много переломано перед сезоном, это предвиделось», — приводит слова Плющева Vprognoze.
Прошлый сезон для петербургского клуба завершился в первом раунде Кубка Гагарина. Под руководством Романа Ротенберга команда в шести матчах проиграла серию ⅛ финала московскому «Динамо». Совет директоров СКА принял решение расстаться с Романом Ротенбергом после трех лет сотрудничества. При нем армейцы не смогли стать победителями Кубка Гагарина, а в последние два сезона команда не дошла даже до полуфинала КХЛ.
Новым главным тренером СКА летом стал Игорь Ларионов, который предыдущие три года возглавлял нижегородское «Торпедо». Произошли смены и в руководстве клуба. Совет директоров в полном составе и операционный менеджмент сложил полномочия. Вместо Александра Медведева новым руководителем клуба стал заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.
Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 26 очками после 19 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». На втором месте ярославский «Локомотив», на третьем — нижегородское «Торпедо».
Владимиру Плющеву 70 лет. В 2002 году он привел молодежную сборной России к победе на чемпионате мира. С 2002-го по 2003 год Плющев возглавлял взрослую национальную команду.