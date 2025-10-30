«Шанхайские драконы» усилились канадским нападающим

Джозефс в октябре расторг контракт с «Сочи». Соглашение с 31-летним хоккеистом с новым клубом подписано до конца сезона. Генеральный менеджер китайского клуба Игорь Варицкий прокомментировал решение подписать Джозефса.
«В связи с большим количеством травм мы вынуждены реагировать соответствующим образом. Иметь выбор из разноплановых нападающих важно для тренерского штаба, не будем забывать также про длину скамейки запасных и конкуренцию среди игроков. Трой Джозефс — мастеровитый форвард, способный как решить момент индивидуально, так и подключить партнеров. Хорошо читает игру, может и забить, и отдать качественную передачу», — приводит слова Варицкого пресс-служба клуба.
В сезоне-2025/26 Джозефс в 10 матчах за сочинскую команду сделал две передачи. Всего в КХЛ форвард провел 124 матча за тольяттинскую «Ладу», магнитогорский «Металлург» и «Сочи», набрав 56 (30+26) очков при показателе полезности «+4».
Также «Шанхайские драконы» заключили просмотровый контракт с нападающим Остапом Сафиным. Форвард будет выступать под номером 71. За четыре матча текущего сезона в составе «Адмирала» Сафин не набрал ни одного очка. Ранее в КХЛ 26-летний Сафин выступал за челябинский «Трактор» и тольяттинскую «Ладу».
После 19 матчей «Шанхай» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. 28 октября команда Жерара Галлана проиграла московскому «Динамо» (1:5). Это поражение стало для «драконов» пятым подряд.