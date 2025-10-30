Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.56
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.93
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.47
П2
5.80
Хоккей. НХЛ
31.10
Бостон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.40
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
31.10
Каролина
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.91
П2
3.89
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
6
:
Торонто
3
П1
X
П2

«Шанхайские драконы» усилились канадским нападающим

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Шанхай Дрэгонс» объявил о заключении контракта с канадским нападающим Троем Джозефсом.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Джозефс в октябре расторг контракт с «Сочи». Соглашение с 31-летним хоккеистом с новым клубом подписано до конца сезона. Генеральный менеджер китайского клуба Игорь Варицкий прокомментировал решение подписать Джозефса.

«В связи с большим количеством травм мы вынуждены реагировать соответствующим образом. Иметь выбор из разноплановых нападающих важно для тренерского штаба, не будем забывать также про длину скамейки запасных и конкуренцию среди игроков. Трой Джозефс — мастеровитый форвард, способный как решить момент индивидуально, так и подключить партнеров. Хорошо читает игру, может и забить, и отдать качественную передачу», — приводит слова Варицкого пресс-служба клуба.

В сезоне-2025/26 Джозефс в 10 матчах за сочинскую команду сделал две передачи. Всего в КХЛ форвард провел 124 матча за тольяттинскую «Ладу», магнитогорский «Металлург» и «Сочи», набрав 56 (30+26) очков при показателе полезности «+4».

Также «Шанхайские драконы» заключили просмотровый контракт с нападающим Остапом Сафиным. Форвард будет выступать под номером 71. За четыре матча текущего сезона в составе «Адмирала» Сафин не набрал ни одного очка. Ранее в КХЛ 26-летний Сафин выступал за челябинский «Трактор» и тольяттинскую «Ладу».

После 19 матчей «Шанхай» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. 28 октября команда Жерара Галлана проиграла московскому «Динамо» (1:5). Это поражение стало для «драконов» пятым подряд.