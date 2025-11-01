Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.10
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.21
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.65
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
22:00
Виннипег
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.70
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
22:30
Нэшвилл
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.38
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
23:00
Сан-Хосе
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.90
X
5.04
П2
1.70
Хоккей. НХЛ
02.11
Флорида
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.41
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
02.11
Баффало
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.39
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
02.11
Коламбус
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.46
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
02.11
Миннесота
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.52
П2
3.16
Хоккей. НХЛ
02.11
Монреаль
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.43
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
02.11
Филадельфия
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.41
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
не начался
Авангард
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2

Американский нападающий клуба КХЛ: Меня впечатлили пельмени

Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк поделился впечатлениями от русской кухни.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

«Мне очень понравился борщ, потому что я люблю супы. Также впечатлили пельмени», — рассказал Лабанк в интервью «Спорт-Экспрессу».

Лабанк лишь в октябре присоединился к базирующейся в Санкт-Петербурге команде «Шанхайские Драконы», но уже всерьез взялся за изучение русского языка. На данный момент форвард произносит лишь некоторые слова на русском, но в будущем планирует совершенствовать язык.

«Хочу выучить русский язык, впитать культуру. Мне нравится обучаться чему-то новому. Это поможет в коммуникации с людьми», — добавил американец.

Последние девять лет Лабанк выступал в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» и «Коламбус Блю Джекетс», провел 542 матча и набрал 251 (89+162) очко. Также форвард является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года. Лучшим для Лабанка стал сезон-2018/2019, когда он забил 17 голов, сделал 39 передач и набрал 56 очков в составе «Шаркс».

С октября 29-летний Лабанк выступает в составе «Шанхайских Драконов». Он сыграл 6 матчей и набрал 4 (0+4) очка. «Шанхайские Драконы» набрали 23 очка в 19 матчах сезона-2025/26 и занимают 7-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В субботу, 1 ноября, подопечные Жерара Галлана сыграют на выезде с одним лидеров Западной конференции — череповецкой «Северсталью». Начало встречи — в 19 часов по московскому времени.