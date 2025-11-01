Американский нападающий клуба КХЛ: Меня впечатлили пельмени

Последние девять лет Лабанк выступал в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» и «Коламбус Блю Джекетс», провел 542 матча и набрал 251 (89+162) очко. Также форвард является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года. Лучшим для Лабанка стал сезон-2018/2019, когда он забил 17 голов, сделал 39 передач и набрал 56 очков в составе «Шаркс».