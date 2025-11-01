Американский нападающий клуба КХЛ: Меня впечатлили пельмени

«Мне очень понравился борщ, потому что я люблю супы. Также впечатлили пельмени», — рассказал Лабанк в интервью «Спорт-Экспрессу».
Лабанк лишь в октябре присоединился к базирующейся в Санкт-Петербурге команде «Шанхайские Драконы», но уже всерьез взялся за изучение русского языка. На данный момент форвард произносит лишь некоторые слова на русском, но в будущем планирует совершенствовать язык.
«Хочу выучить русский язык, впитать культуру. Мне нравится обучаться чему-то новому. Это поможет в коммуникации с людьми», — добавил американец.
Последние девять лет Лабанк выступал в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» и «Коламбус Блю Джекетс», провел 542 матча и набрал 251 (89+162) очко. Также форвард является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года. Лучшим для Лабанка стал сезон-2018/2019, когда он забил 17 голов, сделал 39 передач и набрал 56 очков в составе «Шаркс».
С октября 29-летний Лабанк выступает в составе «Шанхайских Драконов». Он сыграл 6 матчей и набрал 4 (0+4) очка. «Шанхайские Драконы» набрали 23 очка в 19 матчах сезона-2025/26 и занимают 7-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В субботу, 1 ноября, подопечные Жерара Галлана сыграют на выезде с одним лидеров Западной конференции — череповецкой «Северсталью». Начало встречи — в 19 часов по московскому времени.