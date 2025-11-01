Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.10
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.21
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.65
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
22:00
Виннипег
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.70
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
22:30
Нэшвилл
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.38
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
23:00
Сан-Хосе
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.90
X
5.04
П2
1.70
Хоккей. НХЛ
02.11
Флорида
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.41
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
02.11
Баффало
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.39
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
02.11
Коламбус
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.46
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
02.11
Миннесота
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.52
П2
3.16
Хоккей. НХЛ
02.11
Монреаль
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.43
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
02.11
Филадельфия
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.41
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
не начался
Авангард
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2

Владимир Крикунов покинул пост главного тренера «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» сообщил об изменениях в тренерском штабе команды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

75-летний Владимир Крикунов покинул пост главного тренера и перешел на должность тренера-консультанта. Исполняющим обязанности главного тренера «Сочи» назначен старший тренер Дмитрий Михайлов, который ранее работал в системе СКА и системе сборных России.

Крикунов возглавил «Сочи» в августе этого года. Под его руководством южане провели 18 матчей и одержали всего четыре победы.

«У команды было непростое положение. Мы поговорили и приняли такое решение. Из тренерского штаба я никуда не ухожу. Продолжаю работать консультантом. Буду на тренировках, матчах. Подсказывать ребятам, тренерам. Надеюсь, у Дмитрия Михайловича всё получится. У нас хорошее взаимопонимание, он перспективный тренер. Начинает свой путь в КХЛ, могу только поддержать его», — прокомментировал это решение Крикунов.

На данный момент «Сочи» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 12 очков. В воскресенье, 2 ноября, «Сочи» дома сыграет против «Спартака». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.