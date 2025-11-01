Владимир Крикунов покинул пост главного тренера «Сочи»

75-летний Владимир Крикунов покинул пост главного тренера и перешел на должность тренера-консультанта. Исполняющим обязанности главного тренера «Сочи» назначен старший тренер Дмитрий Михайлов, который ранее работал в системе СКА и системе сборных России.
Крикунов возглавил «Сочи» в августе этого года. Под его руководством южане провели 18 матчей и одержали всего четыре победы.
«У команды было непростое положение. Мы поговорили и приняли такое решение. Из тренерского штаба я никуда не ухожу. Продолжаю работать консультантом. Буду на тренировках, матчах. Подсказывать ребятам, тренерам. Надеюсь, у Дмитрия Михайловича всё получится. У нас хорошее взаимопонимание, он перспективный тренер. Начинает свой путь в КХЛ, могу только поддержать его», — прокомментировал это решение Крикунов.
На данный момент «Сочи» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 12 очков. В воскресенье, 2 ноября, «Сочи» дома сыграет против «Спартака». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.