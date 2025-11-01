Экс-вратарь клубов НХЛ Самсонов перешел в худшую команду КХЛ

Самсонов — обладатель Кубка Гагарина сезона 2015/16 в составе «Металлурга». В Национальной хоккейной лиге голкипер выступал за «Вашингтон», «Торонто» и «Вегас». В сезоне-2024/25 Самсонов сыграл 29 матчей в регулярном чемпионате НХЛ (16 побед), пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 89,1% бросков.