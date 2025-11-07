Президент КХЛ о работе судей: Есть небольшие помарки

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался о работе судей в рамках матчей лиги. Он заявил, что арбитры регулярно работают над ошибками, которые совершают во время матчей.
«Все хорошо, работаем. У некоторых бывают ошибки какие-то, но все это разбирается, ребята ошибки исправляют. Ведется тщательная работа по судейскому направлению. Надо понимать, что хоккей сейчас намного быстрее, динамичнее, и решения надо принимать в доли секунды. Есть небольшие помарки, но ребята стараются и растут. Их [помарки] пытаемся исправить», — рассказал Морозов ТАСС во время международного форума «Россия — спортивная держава».
Напомним, ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов во время матча с московским «Динамо», закончившегося со счетом 2:1 в пользу столичного клуба, задавал вопросы арбитрам по поводу Кирилла Адамчука, который применил силовой прием против Владислава Романова. Романов ударился о борт и не смог покинуть лед самостоятельно, его увели под руку медицинские сотрудники. Хоккеист отправился в больницу и выбыл из игры минимум на два месяца. Адамчук избежал удаления с поля после этого эпизода.
В нынешнем сезоне Романов провел 12 матчей и набрал 3 (1+2) очка.