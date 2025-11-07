Ричмонд
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.90
X
4.44
П2
1.79
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.51
X
4.38
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.25
П2
2.62
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Анахайм
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
1
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
3
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2

Президент КХЛ о работе судей: Есть небольшие помарки

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал работу судей лиги.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался о работе судей в рамках матчей лиги. Он заявил, что арбитры регулярно работают над ошибками, которые совершают во время матчей.

«Все хорошо, работаем. У некоторых бывают ошибки какие-то, но все это разбирается, ребята ошибки исправляют. Ведется тщательная работа по судейскому направлению. Надо понимать, что хоккей сейчас намного быстрее, динамичнее, и решения надо принимать в доли секунды. Есть небольшие помарки, но ребята стараются и растут. Их [помарки] пытаемся исправить», — рассказал Морозов ТАСС во время международного форума «Россия — спортивная держава».

Напомним, ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов во время матча с московским «Динамо», закончившегося со счетом 2:1 в пользу столичного клуба, задавал вопросы арбитрам по поводу Кирилла Адамчука, который применил силовой прием против Владислава Романова. Романов ударился о борт и не смог покинуть лед самостоятельно, его увели под руку медицинские сотрудники. Хоккеист отправился в больницу и выбыл из игры минимум на два месяца. Адамчук избежал удаления с поля после этого эпизода.

В нынешнем сезоне Романов провел 12 матчей и набрал 3 (1+2) очка.