Президент КХЛ о работе судей: Есть небольшие помарки

Напомним, ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов во время матча с московским «Динамо», закончившегося со счетом 2:1 в пользу столичного клуба, задавал вопросы арбитрам по поводу Кирилла Адамчука, который применил силовой прием против Владислава Романова. Романов ударился о борт и не смог покинуть лед самостоятельно, его увели под руку медицинские сотрудники. Хоккеист отправился в больницу и выбыл из игры минимум на два месяца. Адамчук избежал удаления с поля после этого эпизода.