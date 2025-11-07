Ричмонд
КХЛ поддержала недопуск болельщика «Шанхая» из-за иероглифов

КХЛ выступила с заявлением по поводу инцидента, произошедшего вчера в Санкт-Петербурге перед матчем регулярного чемпионата между СКА и «Шанхай Дрэгонс» (3:2 ОТ).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: КХЛ

В соцсетях распространилось видео, на котором стюард «Ледового дворца» не пускал болельщика «Шанхай Дрэгонс» на матч из-за китайских иероглифов с названием клуба на рукавах свитера команды. Сотрудник арены потребовал нотариально заверенный перевод надписей на русском языке. В итоге фаната все же пустили на сектор, но он провел на входе около 50 минут.

В КХЛ заявили, что персонал арены действовал строго по правилам лиги. На стадион запрещено приносить любую атрибутику с символами, знаками или текстами, включая иностранные надписи. Свитеры болельщиков «Шанхай Дрэгонс» не были подтверждены как официальные — письмо с перечнем символики клуб прислал всего за девять минут до матча. Поскольку стюарды не смогли перевести китайские иероглифы, фанатов не пустили на арену «чтобы исключить риск запрещенной атрибутики». В КХЛ подчеркнули: любые фанатские атрибуты с надписями на иностранных языках обязаны иметь нотариально заверенный перевод.

В минувшее межсезонье китайский клуб провел ребрендинг и перебрался из Подмосковья в Санкт-Петербург. «Шанхай» проводит домашние матчи на «СКА-Арене», тогда как СКА выступает в «Ледовом дворце». Ранее между клубами несколько раз возникала напряженность на фоне борьбы за местную аудиторию и внимание болельщиков.

СКА занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Шанхай Дрэгонс» — седьмое. В субботу, 8 ноября, армейцы на выезде сыграют против московского «Динамо», а «драконы» — дома против череповецкой «Северстали».

СКА
3:2
0:2, 2:0, 0:0
ОТ
Шанхай Дрэгонс
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
6.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11394 зрителя
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Жерар Галлан
Вратари
Егор Заврагин
(00:00-60:03)
Патрик Рибар
(00:00-40:00)
Андрей Тихомиров
(40:00-60:03)
1-й период
01:24
Тревор Мерфи
02:26
Кевин Лабанк
(Адам Кленденинг, Гейдж Куинни)
08:02
Грэг Маккэг
08:54
Патрик Рибар
10:38
Игорь Ларионов
15:14
Сергей Плотников
18:12
Владимир Кузнецов
(Грэг Маккэг)
19:03
Адам Кленденинг
2-й период
21:18
Тревор Мерфи
(Сергей Плотников, Сергей Сапего)
21:48
Трой Джозефс
27:48
Никита Недопекин
34:44
Трой Джозефс
35:50
Рокко Гримальди
39:33
Матвей Поляков
(Тревор Мерфи, Марат Хайруллин)
3-й период
45:44
Андрей Педан
45:44
Бен Харпур
50:01
Бреннан Менелл
50:20
Борна Рендулич
58:46
Владимир Кузнецов
Овертайм
60:03
Тревор Мерфи
(Рокко Гримальди, Михаил Воробьев)
Статистика
СКА
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
14
16
Игра в большинстве
7
6
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит