КХЛ поддержала недопуск болельщика «Шанхая» из-за иероглифов

В КХЛ заявили, что персонал арены действовал строго по правилам лиги. На стадион запрещено приносить любую атрибутику с символами, знаками или текстами, включая иностранные надписи. Свитеры болельщиков «Шанхай Дрэгонс» не были подтверждены как официальные — письмо с перечнем символики клуб прислал всего за девять минут до матча. Поскольку стюарды не смогли перевести китайские иероглифы, фанатов не пустили на арену «чтобы исключить риск запрещенной атрибутики». В КХЛ подчеркнули: любые фанатские атрибуты с надписями на иностранных языках обязаны иметь нотариально заверенный перевод.