«Амур» против финалиста Кубка Гагарина, Алькарас в Турине: что смотреть сегодня

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Амур» — «Трактор»
11:55 Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск».
Хабаровский «Амур» на своей площадке примет челябинский «Трактор» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Амур» держится в середине турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Александра Гальченюка в домашней серии из четырех матчей добыли три победы и не собираются останавливаться.
Финалист Кубка Гагарина-2025 челябинский «Трактор» также находится в середине таблицы на Востоке. Накануне «Трактор» огорчил другой дальневосточный клуб «Адмирал» (3:1) и планирует продолжить победную серию на выезде. Какая команда окажется сильнее? Ответ узнаем совсем скоро.
Теннис. Мужчины. Итоговый турнир АТР. Группа Джимми Коннорса. Карлос Алькарас (Испания, 1) — Тейлор Фриц (США, 6)
16:00 Где смотреть: «Кинопоиск», паблик VK.
Во втором туре группового этапа Итогового турнира АТР сыграют первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и шестой номер мирового рейтинга Тейлор Фриц из США.
Алькарас и Фриц стартовали с побед на Итоговом. Испанец обыграл представителя Австралии Алекса де Минора, Фриц одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти.
Счет личный встреч между Алькасаром и Фрицем 4−1 в пользу первой ракетки мира. В этом году испанец был сильнее американца в полуфинале Уимблдона и в финале турнира категории АТР 500 в Токио.
Кто выиграет в этом матче и займет лидирующую позицию в группе Джимми Коннорса? Узнаем сегодня.
Баскетбол. Мужчины. Единая лига ВТБ. УНИКС — «Самара»
19:00 Где смотреть: Okko Спорт.
В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на своем паркете примет аутсайдера «Самару».
УНИКС на старте нового сезона уверенно держится в лидерах турнирной таблицы чемпионата. Недавно подопечные Велимира Перасовича потерпели первое поражение от действующего чемпиона ЦСКА (75:86). А затем одержали победу над «Нижним Новгородом» (84:61).
«Самара» замыкает турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. Команда единственная еще не одержала ни одной победы в 10 матчах. В составе выделяется Никита Михайловский, который попробует повести за собой партнеров по команде в матче с УНИКСОМ.
В прошлом сезоне клуб из Казани одержал четыре победы в четырех встречах с «Самарой» и планирует продолжить серию сегодня.