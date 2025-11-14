Стало известно, почему Ротенберг не вызвал в сборную игроков СКА

Накануне стало известно, что тренерский штаб команды во главе с Романом Ротенбергом вызвал 38 хоккеистов из 13 клубов КХЛ для подготовки к Кубку Первого канала. Впервые в составе не оказалось ни одного игрока СКА — клуба, которым ранее руководил Ротенберг и который считался базовым для «России 25».
«Неспроста из СКА нет ни одного игрока. Насколько я слышал, в армейском клубе не планировали отпускать своих хоккеистов в сборную. Следовательно, и вызывать их нет смысла», — написал Хайруллин в своем телеграм-канале.
Ротенберг был главным тренером СКА с января 2022 по июнь 2025 года. В минувшее межсезонье команду возглавил бывший наставник молодежной сборной России и нижегородского «Торпедо», а Ротенберг вошел в совет директоров московского «Динамо».
Кубок Первого канала пройдет с 11 по 14 декабря в Новосибирске. Соперниками «России 25» станут сборные Беларуси и Казахстана. Матчи пройдут на новой «Сибирь-Арене», которая была открыта в августе 2023 года.
СКА занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 16 ноября, «армейцы» дома сыграют против магнитогорского «Металлурга». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.