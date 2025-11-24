Тэйлор Бек подписал контракт с «Сибирью» до 2027 года

Канадский форвард Тэйлор Бек подписал контракт с новосибирской «Сибирью» до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Ранее он расторг соглашение со швейцарским клубом «Женева-Серветт», которое было рассчитано на два года.
Тэйлор уже выступал за «Сибирь» в 2022—2025 годах. Игрок провел за клуб 196 матчей, в которых набрал 156 очков (51+114). Еще в КХЛ 34-летний нападающий выступал за «Автомобилист», «Куньлунь Ред Стар», «Авангард», «Металлург», минское «Динамо». Всего на его счету 485 матчей в лиге и 374 (123+251) очка. За «Женева-Серветт» хоккеист провел шесть игр, в которых результативными действиями не отметился.
По информации сайта Metartings.ru, Бек, после того как подписал контракт с «Сибирью», заработает в нынешнем сезоне 36 миллионов рублей. Ранее исполняющий обязанности главного тренера новосибирцев Ярослав Люзенков заявлял, что был бы рад видеть канадского форварда в составе команды.
— Хотели бы вернуть Бека в «Сибирь», были такие слухи сегодня?
— Не только я бы хотел, думаю, болельщики меня поддержат, он знаковая фигура. Сложный характер у него, я с ним работал в прошлом году, но лидеры все такие. Нам нужно добавить искры, такого человека нам не хватает, я бы от него не отказался, — сказал Люзенков во время послематчевой пресс-конференции.
Сейчас «Сибирь» занимает последнее место в Восточной конференции, у команды в активе 21 очко.