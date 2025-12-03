Александр Гальченюк покинул пост главного тренера «Амура»

Гальченюк возглавил «Амур» в мае этого года. Под его руководством «тигры» провели 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержали семь побед. В последних четырех матчах хабаровский клуб потерпел четыре поражения: от московского «Динамо» (2:4), «Адмирала» (1:4), «Сочи» (0:1) и минского «Динамо» (2:3 Б).