Александр Гальченюк покинул пост главного тренера «Амура»

Контракт с 58-летним специалистом был расторгнут по соглашению сторон.
«Клуб благодарит Александра Николаевича за проделанную работу и честный труд. Желаем успехов в дальнейшей тренерской карьере», — сказано в заявлении клуба.
Гальченюк возглавил «Амур» в мае этого года. Под его руководством «тигры» провели 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержали семь побед. В последних четырех матчах хабаровский клуб потерпел четыре поражения: от московского «Динамо» (2:4), «Адмирала» (1:4), «Сочи» (0:1) и минского «Динамо» (2:3 Б).
Стоит отметить, что Гальченюк фактически не тренировал «Амур» с 1 ноября, когда у него была диагностирована острая вирусная инфекция. Последние 12 матчей обязанности главного тренера исполнял Александр Андриевский.
«Амур» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 4 декабря, «тигры» дома сыграют против ярославского «Локомотива». Начало матча — в 12:15 по московскому времени.
Александр Гальченюк
Дмитрий Квартальнов
Максим Дорожко
(00:00-65:00)
Василий Демченко
(00:00-65:00)
10:22
Артур Гиздатуллин
19:27
Евгений Грачев
23:12
Егор Воронков
25:04
Николай Салыго
28:04
Ксавье Уэлле
29:18
Командный штраф
34:23
Кирилл Слепец
43:51
Николай Салыго
(Роберт Хэмилтон, Илья Усов)
53:03
Даниил Липский
(Даррен Дитц, Вадим Мороз)
53:36
Виталий Пинчук
55:07
Игнат Коротких
(Кирилл Слепец, Ярослав Дыбленко)
победный бросок: Сэм Энас
(Динамо Мн)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит