Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.95
X
4.49
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.35
П2
3.11
Хоккей. КХЛ
19:00
Шанхай Дрэгонс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.22
П2
2.58
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.22
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Миннесота
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
3
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Торонто
4
П1
X
П2

Александр Гальченюк покинул пост главного тренера «Амура»

Хабаровский «Амур» объявил об уходе Александра Гальченюка с поста главного тренера команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Контракт с 58-летним специалистом был расторгнут по соглашению сторон.

«Клуб благодарит Александра Николаевича за проделанную работу и честный труд. Желаем успехов в дальнейшей тренерской карьере», — сказано в заявлении клуба.

Гальченюк возглавил «Амур» в мае этого года. Под его руководством «тигры» провели 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержали семь побед. В последних четырех матчах хабаровский клуб потерпел четыре поражения: от московского «Динамо» (2:4), «Адмирала» (1:4), «Сочи» (0:1) и минского «Динамо» (2:3 Б).

Стоит отметить, что Гальченюк фактически не тренировал «Амур» с 1 ноября, когда у него была диагностирована острая вирусная инфекция. Последние 12 матчей обязанности главного тренера исполнял Александр Андриевский.

«Амур» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 4 декабря, «тигры» дома сыграют против ярославского «Локомотива». Начало матча — в 12:15 по московскому времени.

Амур
2:3
0:0, 1:0, 1:2, 0:0
Б
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
2.12.2025, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 6726 зрителей
Главные тренеры
Александр Гальченюк
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Максим Дорожко
(00:00-65:00)
Василий Демченко
(00:00-65:00)
1-й период
10:22
Артур Гиздатуллин
19:27
Евгений Грачев
2-й период
23:12
Егор Воронков
25:04
Николай Салыго
28:04
Ксавье Уэлле
29:18
Командный штраф
34:23
Кирилл Слепец
3-й период
43:51
Николай Салыго
(Роберт Хэмилтон, Илья Усов)
53:03
Даниил Липский
(Даррен Дитц, Вадим Мороз)
53:36
Виталий Пинчук
55:07
Игнат Коротких
(Кирилл Слепец, Ярослав Дыбленко)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Сэм Энас
(Динамо Мн)
Статистика
Амур
Динамо Мн
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит