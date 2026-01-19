Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.53
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.17
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.27
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
21:30
Каролина
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.50
П2
3.76
Хоккей. НХЛ
20.01
Сиэтл
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.62
X
4.20
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
20.01
Флорида
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Сент-Луис
0
П1
X
П2

Капитан «Адмирала» забросил курьезную шайбу в свои ворота: видео

Капитан владивостокского «Адмирала» Либор Шулак прямым броском поразил собственные ворота домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса» (2:5).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В начале третьего периода 31-летний чешский защитник при розыгрыше большинства находился с шайбой за своими воротами и пытался начать атаку команды. Выезжая из-за ворот, Шулак сделал неудачный пас назад, отправив шайбу точно между щитков вратарю «Адмирала» Арсению Цыбе.

Гол был засчитан на защитника «Ак Барса» Илью Карпухина, который последним коснулся шайбы, прежде чем она перешла под контроль «Адмирала». Благодаря этой курьезной шайбе казанцы укрепили свое лидерство в счете и довели матч до победы.

Шулак с небольшими перерывами выступает за «Адмирал» с 2021 года. В общей сложности он провел за владивостокский клуб 273 матча, в которых набрал 140 (48+92) очков. В ноябре 2025 года Шулак стал самым результативным игроком в истории «Адмирала», превзойдя рекорд Александра Горшкова (125).

«Адмирал» проиграл 17 из 20 последних матчей и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, на семь очков отставая от зоны плей-офф. В среду, 21 января, дальневосточники дома вновь сыграют с «Ак Барсом». Начало матча — в 12:30 по московскому времени.

Адмирал
2:5
0:3, 2:0, 0:2
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
19.01.2026, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 3055 зрителей
Главные тренеры
Олег Браташ
Анвар Гатиятулин
Вратари
Арсений Цыба
(00:00-58:39)
Тимур Билялов
Арсений Цыба
(c 59:33)
1-й период
01:11
Алексей Пустозеров
03:58
Радэль Замалтдинов
(Никита Дыняк, Митчелл Миллер)
18:04
Александр Барабанов
(Илья Сафонов, Артем Галимов)
18:46
Алексей Пустозеров
(Кирилл Семенов, Александр Хмелевский)
2-й период
21:07
Владимир Брюквин
(Степан Старков, Павел Шэн)
31:47
Дмитро Тимашов
(Георгий Солянников, Семен Ручкин)
33:33
Аркадий Шестаков
3-й период
43:05
Илья Сафонов
43:59
Илья Карпухин
55:44
Радэль Замалтдинов
59:33
Артем Галимов
(Илья Сафонов, Александр Барабанов)
Статистика
Адмирал
Ак Барс
Штрафное время
2
6
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит