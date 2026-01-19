Капитан «Адмирала» забросил курьезную шайбу в свои ворота: видео

Шулак с небольшими перерывами выступает за «Адмирал» с 2021 года. В общей сложности он провел за владивостокский клуб 273 матча, в которых набрал 140 (48+92) очков. В ноябре 2025 года Шулак стал самым результативным игроком в истории «Адмирала», превзойдя рекорд Александра Горшкова (125).