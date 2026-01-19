Капитан «Адмирала» забросил курьезную шайбу в свои ворота: видео

В начале третьего периода 31-летний чешский защитник при розыгрыше большинства находился с шайбой за своими воротами и пытался начать атаку команды. Выезжая из-за ворот, Шулак сделал неудачный пас назад, отправив шайбу точно между щитков вратарю «Адмирала» Арсению Цыбе.
Гол был засчитан на защитника «Ак Барса» Илью Карпухина, который последним коснулся шайбы, прежде чем она перешла под контроль «Адмирала». Благодаря этой курьезной шайбе казанцы укрепили свое лидерство в счете и довели матч до победы.
Шулак с небольшими перерывами выступает за «Адмирал» с 2021 года. В общей сложности он провел за владивостокский клуб 273 матча, в которых набрал 140 (48+92) очков. В ноябре 2025 года Шулак стал самым результативным игроком в истории «Адмирала», превзойдя рекорд Александра Горшкова (125).
«Адмирал» проиграл 17 из 20 последних матчей и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, на семь очков отставая от зоны плей-офф. В среду, 21 января, дальневосточники дома вновь сыграют с «Ак Барсом». Начало матча — в 12:30 по московскому времени.
Олег Браташ
Анвар Гатиятулин
Арсений Цыба
(00:00-58:39)
Тимур Билялов
Арсений Цыба
(c 59:33)
01:11
Алексей Пустозеров
03:58
Радэль Замалтдинов
(Никита Дыняк, Митчелл Миллер)
18:04
Александр Барабанов
(Илья Сафонов, Артем Галимов)
18:46
Алексей Пустозеров
(Кирилл Семенов, Александр Хмелевский)
21:07
Владимир Брюквин
(Степан Старков, Павел Шэн)
31:47
Дмитро Тимашов
(Георгий Солянников, Семен Ручкин)
33:33
Аркадий Шестаков
43:05
Илья Сафонов
43:59
Илья Карпухин
55:44
Радэль Замалтдинов
59:33
Артем Галимов
(Илья Сафонов, Александр Барабанов)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит