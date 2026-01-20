Тренер защитников покинул хоккейное «Динамо» после 10 сезонов

Соглашение с 54‑летним специалистом расторгнуто по инициативе клуба.
«Андрей Борисович провел на тренерском мостике бело-голубых десять сезонов и отвечал за работу с защитниками нашей команды. Хоккейный клуб “Динамо” Москва благодарит Андрея Борисовича за работу и желает специалисту успехов в тренерской карьере и дальнейших начинаниях», — говорится на официальном сайте клуба.
Скопинцев начал тренерскую карьеру в 2016 году и с тех пор работал только в московском «Динамо». С 2021 года он занимал должность помощника главного тренера и отвечал за работу с защитниками.
Как игрок Скопинцев выступал в СССР, Европе и Северной Америке. Среди главных успехов — титул чемпиона России (2005) с московским «Динамо», победа в Кубке Гагарина (2012). Он участвовал в пяти чемпионатах мира в составе сборной России.
После 47 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2025/26 «Динамо» с 57 очками идет на пятой строчке в таблице Западной конференции. В последних десяти матчах команда пропустила 35 шайб.