Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
0
:
Металлург Мг
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
7.60
П2
1.26
Хоккей. КХЛ
перерыв
Автомобилист
2
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
12.50
П2
30.00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард
2
:
Ак Барс
2
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.10
П2
3.25
Хоккей. Мужчины
23:10
Швеция
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.14
X
8.75
П2
18.00
Хоккей. КХЛ
не начался
Лада
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
не начался
Чехия
:
Дания
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швейцария
3
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
5
:
Франция
1
П1
X
П2

«Это совсем другая вселенная». Вадим Шипачев — о фильме «Дополнительное время», рекордах КХЛ и мотивации играть дальше

Один из главных бомбардиров в истории КХЛ попробовал себя в новом амплуа — на большом экране. В интервью проекту Спорт Mail Вадим Шипачев рассказывает, как оказался в фильме «Дополнительное время», почему актерская работа напоминает серьезный тренировочный процесс, вспоминает свое детство в хоккее, рассуждает о рекордных цифрах и объясняет, что помогает ему год за годом оставаться лидером.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Как вы оказались вовлеченным в проект «Дополнительное время»? Как проходили съемки? Было ли вам сложно стать на время актером, сколько приходилось репетировать?

— Поступило такое предложение. Съемки совпали с межсезоньем, я как раз был в Москве, все сошлось, вот я и сыграл самого себя. Да, были репетиции, меня вводили в курс дела и сюжета. Это все очень интересно. Совсем другая вселенная. Хотя и много параллелей со спортом тоже есть. Хорошая физическая подготовка и выносливость нужна и там и там.

— Насколько по вашему мнению фильм действительно отразил историю вашего пути в хоккее?

— Моя история в хоккее — это не единственная сюжетная линия, да это и не документальное кино, чтобы отражать на 100% все как было. Но определенные эпизоды, конечно, вызвали во мне чувство ностальгии. Можно увидеть, насколько разными были условия подготовки в моем детстве и сейчас. У современных ребят все есть: отличные дворцы, хорошая экипировка, дополнительные занятия. У нас все было не так гладко. Думаю, этот момент подчеркнет для современных молодых спортсменов, насколько им повезло расти и развиваться сейчас.

Вадим Шипачев на съемках
Вадим Шипачев на съемках

— Вы ощущаете, что стали обладателем уникального рекорда за всю историю КХЛ? Чувствуете, что сделали что-то невероятное?

— В моменте — нет, это не ощущается. Первое осознание приходит тогда, когда с этим событием начинают поздравлять. Проводится красивая церемония. Но, наверное, самое главное понимание произойдет годы спустя. Пока играю, решаю задачи команды по сезону и не думаю о значимости рекорда.

— В предыдущем регулярном сезоне минское «Динамо» держалось в середине таблицы или чуть ниже, сейчас вы одни из лидеров. Что изменилось в сравнении с предыдущим сезоном? Исполнители? Тактика или сыгранности больше?

— Всему свое время. Хорошие команды не собираются в один день. Должна произойти притирка, выработаться понимание, слаженность действий. Вижу, что в команде ведется работа над тем, чтобы подписывать долгосрочные контракты, сохранять костяк. Это дает свои плоды.

— Что стало ключевым фактором в том, что вы результативны уже несколько лет подряд и не сбавляете обороты?

— Любовь к хоккею и трудолюбие, думаю. С такими факторами можно долго и результативно играть. Всегда говорю об этом молодым ребятам.

— За столько лет карьеры, что мотивирует вас играть дальше? До скольки лет вы планируете играть?

— Вот сколько смогу быть полезным на льду, столько и планирую. Никто из хоккеистов не ставит себе в голове возраст, до которого планирует играть. Тут все индивидуально.