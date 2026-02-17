«Это совсем другая вселенная». Вадим Шипачев — о фильме «Дополнительное время», рекордах КХЛ и мотивации играть дальше

— Как вы оказались вовлеченным в проект «Дополнительное время»? Как проходили съемки? Было ли вам сложно стать на время актером, сколько приходилось репетировать?
— Поступило такое предложение. Съемки совпали с межсезоньем, я как раз был в Москве, все сошлось, вот я и сыграл самого себя. Да, были репетиции, меня вводили в курс дела и сюжета. Это все очень интересно. Совсем другая вселенная. Хотя и много параллелей со спортом тоже есть. Хорошая физическая подготовка и выносливость нужна и там и там.
— Насколько по вашему мнению фильм действительно отразил историю вашего пути в хоккее?
— Моя история в хоккее — это не единственная сюжетная линия, да это и не документальное кино, чтобы отражать на 100% все как было. Но определенные эпизоды, конечно, вызвали во мне чувство ностальгии. Можно увидеть, насколько разными были условия подготовки в моем детстве и сейчас. У современных ребят все есть: отличные дворцы, хорошая экипировка, дополнительные занятия. У нас все было не так гладко. Думаю, этот момент подчеркнет для современных молодых спортсменов, насколько им повезло расти и развиваться сейчас.
— Вы ощущаете, что стали обладателем уникального рекорда за всю историю КХЛ? Чувствуете, что сделали что-то невероятное?
— В моменте — нет, это не ощущается. Первое осознание приходит тогда, когда с этим событием начинают поздравлять. Проводится красивая церемония. Но, наверное, самое главное понимание произойдет годы спустя. Пока играю, решаю задачи команды по сезону и не думаю о значимости рекорда.
— В предыдущем регулярном сезоне минское «Динамо» держалось в середине таблицы или чуть ниже, сейчас вы одни из лидеров. Что изменилось в сравнении с предыдущим сезоном? Исполнители? Тактика или сыгранности больше?
— Всему свое время. Хорошие команды не собираются в один день. Должна произойти притирка, выработаться понимание, слаженность действий. Вижу, что в команде ведется работа над тем, чтобы подписывать долгосрочные контракты, сохранять костяк. Это дает свои плоды.
— Что стало ключевым фактором в том, что вы результативны уже несколько лет подряд и не сбавляете обороты?
— Любовь к хоккею и трудолюбие, думаю. С такими факторами можно долго и результативно играть. Всегда говорю об этом молодым ребятам.
— За столько лет карьеры, что мотивирует вас играть дальше? До скольки лет вы планируете играть?
— Вот сколько смогу быть полезным на льду, столько и планирую. Никто из хоккеистов не ставит себе в голове возраст, до которого планирует играть. Тут все индивидуально.