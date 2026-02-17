«Это совсем другая вселенная». Вадим Шипачев — о фильме «Дополнительное время», рекордах КХЛ и мотивации играть дальше

— Моя история в хоккее — это не единственная сюжетная линия, да это и не документальное кино, чтобы отражать на 100% все как было. Но определенные эпизоды, конечно, вызвали во мне чувство ностальгии. Можно увидеть, насколько разными были условия подготовки в моем детстве и сейчас. У современных ребят все есть: отличные дворцы, хорошая экипировка, дополнительные занятия. У нас все было не так гладко. Думаю, этот момент подчеркнет для современных молодых спортсменов, насколько им повезло расти и развиваться сейчас.