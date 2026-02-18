Минское «Динамо» разгромило «Спартак» в матче КХЛ

«Динамо» благодаря победе поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 75 очков в 57 матчах. «Спартак» идет на седьмой строчке в таблице Запада с 64 очками после 56 встреч. В следующем матче «Динамо» в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом» 21 февраля, «Спартак» днем ранее на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».