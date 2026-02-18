Минское «Динамо» разгромило «Спартак» в матче КХЛ

Минское «Динамо» дома со счетом 6:1 обыграло московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Минск-Арене» в присутствии 15 086 зрителей.
В составе минского «Динамо» шайбы забросили Вадим Мороз, Вадим Шипачев, Тай Смит, Виталий Пинчук, Даниил Липский, Ксавье Улле. У красно-белых гол на счету Александра Беляева.
Минский клуб одержал третью победу над «Спартаком» в текущем сезоне КХЛ.
Команды провели второй очный матч за 4 дня, 15 февраля в Москве «Спартак» одержал победу со счетом 4:3. «Динамо» и «Спартак» встречались четыре раза в текущем сезоне, красно-белые одержали одну победу.
«Динамо» благодаря победе поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 75 очков в 57 матчах. «Спартак» идет на седьмой строчке в таблице Запада с 64 очками после 56 встреч. В следующем матче «Динамо» в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом» 21 февраля, «Спартак» днем ранее на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».
Дмитрий Квартальнов
Алексей Жамнов
Закари Фукале
Александр Георгиев
19:24
Даррен Дитц
25:07
Алекс Лимож
26:12
Александр Беляев
(Даниил Гутик, Джоуи Кин)
26:50
Даниил Орлов
28:32
Вадим Мороз
(Вадим Шипачев, Даррен Дитц)
29:58
Никита Коростелев
30:46
Александр Георгиев
30:58
Вадим Шипачев
(Даррен Дитц, Сэм Энас)
31:50
Алекс Лимож
37:47
Даниил Гутик
39:44
Тай Смит
(Виталий Пинчук, Сэм Энас)
45:53
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
49:23
Кристиан Ярош
50:42
Даниил Липский
(Вадим Мороз, Вадим Шипачев)
54:35
Ксавье Уэлле
(Станислав Галиев, Даррен Дитц)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит