Минское «Динамо» разгромило «Спартак» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:1.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Минское «Динамо» дома со счетом 6:1 обыграло московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Минск-Арене» в присутствии 15 086 зрителей.

В составе минского «Динамо» шайбы забросили Вадим Мороз, Вадим Шипачев, Тай Смит, Виталий Пинчук, Даниил Липский, Ксавье Улле. У красно-белых гол на счету Александра Беляева.

Минский клуб одержал третью победу над «Спартаком» в текущем сезоне КХЛ.

Команды провели второй очный матч за 4 дня, 15 февраля в Москве «Спартак» одержал победу со счетом 4:3. «Динамо» и «Спартак» встречались четыре раза в текущем сезоне, красно-белые одержали одну победу.

«Динамо» благодаря победе поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 75 очков в 57 матчах. «Спартак» идет на седьмой строчке в таблице Запада с 64 очками после 56 встреч. В следующем матче «Динамо» в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом» 21 февраля, «Спартак» днем ранее на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».

Динамо Мн
6:1
0:0, 3:1, 3:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
18.02.2026, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Алексей Жамнов
Вратари
Закари Фукале
Александр Георгиев
1-й период
19:24
Даррен Дитц
2-й период
25:07
Алекс Лимож
26:12
Александр Беляев
(Даниил Гутик, Джоуи Кин)
26:50
Даниил Орлов
28:32
Вадим Мороз
(Вадим Шипачев, Даррен Дитц)
29:58
Никита Коростелев
30:46
Александр Георгиев
30:58
Вадим Шипачев
(Даррен Дитц, Сэм Энас)
31:50
Алекс Лимож
37:47
Даниил Гутик
39:44
Тай Смит
(Виталий Пинчук, Сэм Энас)
3-й период
45:53
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
49:23
Кристиан Ярош
50:42
Даниил Липский
(Вадим Мороз, Вадим Шипачев)
54:35
Ксавье Уэлле
(Станислав Галиев, Даррен Дитц)
Статистика
Динамо Мн
Спартак
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит