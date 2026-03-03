Главный тренер «Спартака» перенес операцию

О характере проведенного хирургического вмешательства не сообщается. В настоящее время 55-летний специалист продолжает процесс восстановления.
«Алексей Юрьевич Жамнов сейчас проходит восстановление после перенесенной операции. Алексей Юрьевич уже участвует в тренировочном процессе, а его возвращение на скамейку команды ожидается ближе к заключительным играм регулярного чемпионата», — сказано в сообщении.
28 января Жамнов пропустил домашний матч против тольяттинской «Лады» (6:2) из-за рождения ребенка. На следующий день клуб сообщил, что главный тренер пропустит несколько игр «по запланированным медицинским причинам». С тех пор командой руководил его ассистент Александр Барков.
На данный момент Жамнов пропустил в общей сложности 12 матчей, в которых «Спартак» одержал шесть побед и потерпел шесть поражений. До конца регулярного чемпионата красно-белым осталось провести семь матчей. Заключительный матч регулярки «Спартак» проведет 20 марта дома против «Нефтехимика».
«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 7 марта, красно-белые на выезде сыграют против «Лады». Начало матча — в 16:00 по московскому времени.