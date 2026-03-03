Москва
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04.03
Баффало
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
04.03
Бостон
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
04.03
Вашингтон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
04.03
Коламбус
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.30
П2
2.84
Хоккей. НХЛ
04.03
Нью-Джерси
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.15
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
04.03
Виннипег
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.20
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
04.03
Калгари
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.15
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
04.03
Эдмонтон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.73
Хоккей. НХЛ
04.03
Миннесота
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
04.03
Анахайм
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.96
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
04.03
Сан-Хосе
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
не начался
Лада
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Адмирал
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Даллас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Каролина
1
П1
X
П2

Главный тренер «Спартака» перенес операцию

Главный тренер хоккейного «Спартака» Алексей Жамнов перенес операцию. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

О характере проведенного хирургического вмешательства не сообщается. В настоящее время 55-летний специалист продолжает процесс восстановления.

«Алексей Юрьевич Жамнов сейчас проходит восстановление после перенесенной операции. Алексей Юрьевич уже участвует в тренировочном процессе, а его возвращение на скамейку команды ожидается ближе к заключительным играм регулярного чемпионата», — сказано в сообщении.

28 января Жамнов пропустил домашний матч против тольяттинской «Лады» (6:2) из-за рождения ребенка. На следующий день клуб сообщил, что главный тренер пропустит несколько игр «по запланированным медицинским причинам». С тех пор командой руководил его ассистент Александр Барков.

На данный момент Жамнов пропустил в общей сложности 12 матчей, в которых «Спартак» одержал шесть побед и потерпел шесть поражений. До конца регулярного чемпионата красно-белым осталось провести семь матчей. Заключительный матч регулярки «Спартак» проведет 20 марта дома против «Нефтехимика».

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 7 марта, красно-белые на выезде сыграют против «Лады». Начало матча — в 16:00 по московскому времени.