Главный тренер «Спартака» перенес операцию

На данный момент Жамнов пропустил в общей сложности 12 матчей, в которых «Спартак» одержал шесть побед и потерпел шесть поражений. До конца регулярного чемпионата красно-белым осталось провести семь матчей. Заключительный матч регулярки «Спартак» проведет 20 марта дома против «Нефтехимика».