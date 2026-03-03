Ричмонд
«Лада» отыгралась с 0:2 и одержала волевую победу над «Ак Барсом»

«Лада» на домашнем льду одержала победу над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:3.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

После первого периода «Ак Барс» вел со счетом 2:0 — голами отметились Степан Терехов и Митчелл Миллер. Во втором периоде «Лада» перевернула ход матча, забросив три шайбы подряд — отличились Максим Белоусов, Алекс Коттон и Райли Савчук. На последней минуте второго периода Нэйтан Тодд сравнял счёт. На 54-й минуте Никита Михайлов забил победный гол «Лады». На последних секундах матча Савчук оформил дубль голом в пустые ворота.

«Лада» одержала три победы в четырёх матчах с «Ак Барсом» в текущем сезоне.

«Лада» (45 очков) после 63 матчей занимает десятое место в Западной конференции КХЛ. «Ак Барс» (84 очка) потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах и идет третьим на «Востоке» после 62 игр.

В следующем матче «Лада» 7 марта в Тольятти сыграет со «Спартаком». «Ак Барс» в этот же день в Казани встретится с «Сибирью».

Лада
5:3
0:2, 3:1, 2:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
3.03.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 3902 зрителя
Главные тренеры
Павел Десятков
Анвар Гатиятулин
Вратари
Александр Трушков
(00:00-26:17)
Максим Арефьев
(00:00-57:49)
Александр Трушков
(c 26:34)
Максим Арефьев
(59:35-59:59)
1-й период
09:11
Александр Хмелевский
13:17
Степан Терехов
(Альберт Яруллин, Кирилл Семенов)
14:42
Митчелл Миллер
(Илья Сафонов, Артем Галимов)
14:58
Артем Земченок
2-й период
22:47
Максим Белоусов
(Артур Тянулин, Никита Михайлов)
26:34
Владимир Алистров
27:17
Кирилл Семенов
27:35
Алекс Коттон
(Никита Михайлов, Дмитрий Кугрышев)
28:03
Иван Романов
33:04
Даниил Бокун
37:43
Райли Савчук
(Артур Тянулин, Алекс Коттон)
39:14
Нэйтан Тодд
3-й период
53:48
Никита Михайлов
(Артур Тянулин)
55:10
Андрей Алтыбармакян
55:10
Андрей Алтыбармакян
55:10
Григорий Денисенко
55:10
Григорий Денисенко
59:59
Райли Савчук
(Никита Сетдиков)
Статистика
Лада
Ак Барс
Штрафное время
10
10
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит