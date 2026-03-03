«Лада» отыгралась с 0:2 и одержала волевую победу над «Ак Барсом»

После первого периода «Ак Барс» вел со счетом 2:0 — голами отметились Степан Терехов и Митчелл Миллер. Во втором периоде «Лада» перевернула ход матча, забросив три шайбы подряд — отличились Максим Белоусов, Алекс Коттон и Райли Савчук. На последней минуте второго периода Нэйтан Тодд сравнял счёт. На 54-й минуте Никита Михайлов забил победный гол «Лады». На последних секундах матча Савчук оформил дубль голом в пустые ворота.