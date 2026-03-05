Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06.03
Коламбус
:
Флорида
П1
2.42
X
4.30
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
06.03
Питтсбург
:
Баффало
П1
2.50
X
4.30
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
06.03
Рейнджерс
:
Торонто
П1
2.21
X
4.20
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
06.03
Филадельфия
:
Юта
П1
2.72
X
4.20
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
06.03
Виннипег
:
Тампа-Бэй
П1
3.46
X
4.35
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
06.03
Нэшвилл
:
Бостон
П1
2.42
X
4.30
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
06.03
Калгари
:
Оттава
П1
3.27
X
4.40
П2
1.96
Хоккей. НХЛ
06.03
Лос-Анджелес
:
Айлендерс
П1
2.18
X
4.10
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
7
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Каролина
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2

«Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на выход в плей-офф КХЛ

Определились почти все участники плей-офф Кубка Гагарина — 2026.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/hcadmiral

После того как «Сибирь» обыграла «Шанхайских Драконов» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сразу два клуба Восточной конференции — «Адмирал» и «Барыс» — потеряли шансы на выход в плей-офф.

Теперь единственной командой Востока, находящейся вне восьмерки, но все еще претендующей на Кубок Гагарина, остается хабаровский «Амур», который занимает девятое место с 55 очками после 62 матчей. «Сибирь», замыкающая восьмерку, имеет в своем активе 60 очков при том же количестве игр.

В Шанхае на стадионе «Восток» прошел матч регулярного чемпионата между местными «Шанхайскими Драконами» и новосибирской «Сибирью». Гости победили со счетом 2:1.

Ранее в Восточной конференции участие в плей-офф себе гарантировали «Металлург», «Авангард», «Ак Барс», «Автомобилист» и «Салават Юлаев».

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта 2026 года.