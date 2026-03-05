«Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на выход в плей-офф КХЛ

После того как «Сибирь» обыграла «Шанхайских Драконов» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сразу два клуба Восточной конференции — «Адмирал» и «Барыс» — потеряли шансы на выход в плей-офф.
Теперь единственной командой Востока, находящейся вне восьмерки, но все еще претендующей на Кубок Гагарина, остается хабаровский «Амур», который занимает девятое место с 55 очками после 62 матчей. «Сибирь», замыкающая восьмерку, имеет в своем активе 60 очков при том же количестве игр.
В Шанхае на стадионе «Восток» прошел матч регулярного чемпионата между местными «Шанхайскими Драконами» и новосибирской «Сибирью». Гости победили со счетом 2:1.
Ранее в Восточной конференции участие в плей-офф себе гарантировали «Металлург», «Авангард», «Ак Барс», «Автомобилист» и «Салават Юлаев».
Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта 2026 года.