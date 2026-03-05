«Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на выход в плей-офф КХЛ

Теперь единственной командой Востока, находящейся вне восьмерки, но все еще претендующей на Кубок Гагарина, остается хабаровский «Амур», который занимает девятое место с 55 очками после 62 матчей. «Сибирь», замыкающая восьмерку, имеет в своем активе 60 очков при том же количестве игр.