В матче КХЛ в Китае «Сибирь» победила «Шанхайских Драконов»

В середине второго периода Антон Косолапов открыл счёт во встрече. На шестой минуте третьего периода Паркер Фу восстановил равенство в счёте. Спустя три минуты Вячеслав Лещенко сделал счёт 2:1 в пользу гостей.
«Сибирь» прервала свою серию поражений из четырёх матчей.
Теперь в таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает 8-е место (60 очков), а «Шанхай Дрэгонс» находится на 9-й позиции на Западе (54 балла).
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» 7 марта примут в Шанхае «Барыс». «Сибирь» 7 марта сыграет в Казани с местным «Ак Барсом».
Последний раз он проходил в Пекине 22 января 2020 года, когда «Куньлунь Ред Стар» сыграл против «Амура» (4:2). В рамках KHL World Games «Дрэгонс» 7 марта примут в Шанхае казахстанский «Барыс».
Митч Лав
Ярослав Люзенков
Дмитрий Шикин
(00:00-57:17)
Михаил Бердин
07:03
Нэйт Сукезе
09:49
Командный штраф
18:43
Егор Аланов
29:36
Антон Косолапов
(Семен Кошелев, Михаил Абрамов)
33:13
Владислав Валенцов
33:47
Джейк Бишофф
33:47
Энди Андреофф
45:11
Паркер Фу
(Никита Попугаев, Райли Саттер)
48:34
Вячеслав Лещенко
(Валентин Пьянов, Егор Зайцев)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит