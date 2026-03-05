Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06.03
Коламбус
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.30
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
06.03
Питтсбург
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
06.03
Рейнджерс
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.20
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
06.03
Филадельфия
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.20
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
06.03
Виннипег
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.46
X
4.35
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
06.03
Нэшвилл
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.30
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
06.03
Калгари
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
3.27
X
4.40
П2
1.96
Хоккей. НХЛ
06.03
Лос-Анджелес
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.10
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
7
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Каролина
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2

В матче КХЛ в Китае «Сибирь» победила «Шанхайских Драконов»

Новосибирская «Сибирь» обыграла китайский «Шанхай Дрэгонс» в вынесенном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Впервые за 2234 дня матч КХЛ прошел в Китае.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

В середине второго периода Антон Косолапов открыл счёт во встрече. На шестой минуте третьего периода Паркер Фу восстановил равенство в счёте. Спустя три минуты Вячеслав Лещенко сделал счёт 2:1 в пользу гостей.

«Сибирь» прервала свою серию поражений из четырёх матчей.

Теперь в таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает 8-е место (60 очков), а «Шанхай Дрэгонс» находится на 9-й позиции на Западе (54 балла).

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» 7 марта примут в Шанхае «Барыс». «Сибирь» 7 марта сыграет в Казани с местным «Ак Барсом».

Последний раз он проходил в Пекине 22 января 2020 года, когда «Куньлунь Ред Стар» сыграл против «Амура» (4:2). В рамках KHL World Games «Дрэгонс» 7 марта примут в Шанхае казахстанский «Барыс».

Шанхай Дрэгонс
1:2
0:0, 0:1, 1:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
5.03.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Oriental Sports Center, 4352 зрителя
Главные тренеры
Митч Лав
Ярослав Люзенков
Вратари
Дмитрий Шикин
(00:00-57:17)
Михаил Бердин
1-й период
07:03
Нэйт Сукезе
09:49
Командный штраф
18:43
Егор Аланов
2-й период
29:36
Антон Косолапов
(Семен Кошелев, Михаил Абрамов)
33:13
Владислав Валенцов
33:47
Джейк Бишофф
33:47
Энди Андреофф
3-й период
45:11
Паркер Фу
(Никита Попугаев, Райли Саттер)
48:34
Вячеслав Лещенко
(Валентин Пьянов, Егор Зайцев)
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Сибирь
Штрафное время
9
9
Игра в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит