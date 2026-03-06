Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.13
П2
3.93
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
6.46
X
5.27
П2
1.42
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.83
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
5
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
6
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
0
:
Юта
3
П1
X
П2

В «Шанхае» довольны, что матч КХЛ в Китае собрал 4352 человека

Генеральный директор «Шанхай Дрэгонс» Сергей Белых назвал хорошей посещаемость вынесенного в Китай матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:1). Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Шанхай Дрэгонс"

Игра прошла в Шанхае в спортивном центре «Восток», вмещающем 18 тыс. человек. Встречу посетили 4352 человека. Этот матч КХЛ стал первым, проведенным в Китае с января 2020 года.

«Многие относились к этому со скепсисом, но промежуточную цель — привезти большой хоккей в Шанхай — мы выполнили. Итог большой работы по переформатированию и осмыслению команды уже состоялся. Вчера пришло больше четырех тысяч, это был хороший результат. Было ярко, громко и всем понравилось. Даже в России в будний дождливый день собрать больше четырех тысяч не всегда получается. Поэтому это точно хороший результат, и мы рассчитываем, что завтра на игре с “Барысом” увидим гораздо более заполненный стадион», — сказал Белых.

Напомним, в минувшее межсезонье китайский клуб провел ребрендинг, сменив название с «Куньлунь Ред Стар» на «Шанхай Дрэгонс». В этом сезоне клуб базируется в Санкт-Петербурге и проводит домашние матчи на «СКА Арене». Средняя посещаемость команды составляет 7595 зрителей.

«Куньлунь Ред Стар» дебютировал в КХЛ в 2016 году и первые четыре сезона базировалась в Пекине, где ее средняя посещаемость колебалась от 2,5 до 3,2 тыс. зрителей. В 2020 году из-за пандемии коронавируса клуб покинул Китай и переехал в Мытищи.

«Шанхай Дрэгонс» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. После поражения от «Сибири» клуб потерял математические шансы на выход в плей-офф. В субботу, 7 марта, «драконы» дома сыграют с «Барысом». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.