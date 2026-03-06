В «Шанхае» довольны, что матч КХЛ в Китае собрал 4352 человека

Игра прошла в Шанхае в спортивном центре «Восток», вмещающем 18 тыс. человек. Встречу посетили 4352 человека. Этот матч КХЛ стал первым, проведенным в Китае с января 2020 года.
«Многие относились к этому со скепсисом, но промежуточную цель — привезти большой хоккей в Шанхай — мы выполнили. Итог большой работы по переформатированию и осмыслению команды уже состоялся. Вчера пришло больше четырех тысяч, это был хороший результат. Было ярко, громко и всем понравилось. Даже в России в будний дождливый день собрать больше четырех тысяч не всегда получается. Поэтому это точно хороший результат, и мы рассчитываем, что завтра на игре с “Барысом” увидим гораздо более заполненный стадион», — сказал Белых.
Напомним, в минувшее межсезонье китайский клуб провел ребрендинг, сменив название с «Куньлунь Ред Стар» на «Шанхай Дрэгонс». В этом сезоне клуб базируется в Санкт-Петербурге и проводит домашние матчи на «СКА Арене». Средняя посещаемость команды составляет 7595 зрителей.
«Куньлунь Ред Стар» дебютировал в КХЛ в 2016 году и первые четыре сезона базировалась в Пекине, где ее средняя посещаемость колебалась от 2,5 до 3,2 тыс. зрителей. В 2020 году из-за пандемии коронавируса клуб покинул Китай и переехал в Мытищи.
«Шанхай Дрэгонс» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. После поражения от «Сибири» клуб потерял математические шансы на выход в плей-офф. В субботу, 7 марта, «драконы» дома сыграют с «Барысом». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.