В клубе КХЛ «Шанхай Дрэгонс» назвали дату возвращения в Китай

«Я бы не стал сильно забегать вперед, но оптимизм есть. Если также пройдет завтрашний матч, говорить с уверенностью, что мы переедем, я не буду, но наш план подготовить детальную дорожную карту, прогреть целевую аудиторию, вернуться сюда с иным спортивным результатом, чтобы он был фактором интереса к результате. И сезон-2027/28 с высокой вероятностью начать уже в Китае.



КХЛ не ожидала такой посещаемости, здесь тоже хватало скептиков, интерес к игре превзошел средний уровень ожиданий, уровень Match Day качественно всех удивил, и это главное достижение. Наша команда на опыте с определенным уровнем стандартов видит, что нужно улучшить, но в целом мы сами удовлетворены — все было выше наших ожиданий.



Стопроцентно при переезде “Шанхая” площадка будет соответствовать стандартам КХЛ. И эти матчи как раз являются тестированием, изучением, анализом вариантов. Будем ли мы дальше играть на этой арене или станем изучать другие варианты. На сегодняшний день утверждать, что все решено и мы останемся здесь, не буду, но вероятность высока», — сказал Белых.