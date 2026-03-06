Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.13
П2
3.93
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
6.46
X
5.27
П2
1.42
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.83
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
5
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
6
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
0
:
Юта
3
П1
X
П2

В клубе КХЛ «Шанхай Дрэгонс» назвали дату возвращения в Китай

Генеральный директор «Шанхай Дрэгонс» Сергей Белых заявил, что клуб планирует полноценно вернуться в Китай к сезону-2027/28. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Шанхай Дрэгонс"

Накануне «драконы» в Шанхае проиграли «Сибири» (1:2). Этот матч КХЛ стал первым, проведенным в Китае с января 2020 года. Встречу посетили 4352 человека.

«Я бы не стал сильно забегать вперед, но оптимизм есть. Если также пройдет завтрашний матч, говорить с уверенностью, что мы переедем, я не буду, но наш план подготовить детальную дорожную карту, прогреть целевую аудиторию, вернуться сюда с иным спортивным результатом, чтобы он был фактором интереса к результате. И сезон-2027/28 с высокой вероятностью начать уже в Китае.

КХЛ не ожидала такой посещаемости, здесь тоже хватало скептиков, интерес к игре превзошел средний уровень ожиданий, уровень Match Day качественно всех удивил, и это главное достижение. Наша команда на опыте с определенным уровнем стандартов видит, что нужно улучшить, но в целом мы сами удовлетворены — все было выше наших ожиданий.

Стопроцентно при переезде “Шанхая” площадка будет соответствовать стандартам КХЛ. И эти матчи как раз являются тестированием, изучением, анализом вариантов. Будем ли мы дальше играть на этой арене или станем изучать другие варианты. На сегодняшний день утверждать, что все решено и мы останемся здесь, не буду, но вероятность высока», — сказал Белых.

Напомним, в минувшее межсезонье китайский клуб провел ребрендинг, сменив название с «Куньлунь Ред Стар» на «Шанхай Дрэгонс». В этом сезоне клуб базируется в Санкт-Петербурге и проводит домашние матчи на «СКА Арене». Средняя посещаемость команды составляет 7595 зрителей.

«Куньлунь Ред Стар» дебютировал в КХЛ в 2016 году. Первые четыре сезона клуб базировался в Пекине, где ее средняя посещаемость колебалась от 2,5 до 3,2 тыс. зрителей. В 2020 году из-за пандемии коронавируса команда покинула Китай и переехала в Мытищи.

«Шанхай Дрэгонс» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. После поражения от «Сибири» клуб потерял математические шансы на выход в плей-офф. В субботу, 7 марта, «драконы» дома сыграют с «Барысом». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.