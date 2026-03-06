В клубе КХЛ «Шанхай Дрэгонс» назвали дату возвращения в Китай

Накануне «драконы» в Шанхае проиграли «Сибири» (1:2). Этот матч КХЛ стал первым, проведенным в Китае с января 2020 года. Встречу посетили 4352 человека.
«Я бы не стал сильно забегать вперед, но оптимизм есть. Если также пройдет завтрашний матч, говорить с уверенностью, что мы переедем, я не буду, но наш план подготовить детальную дорожную карту, прогреть целевую аудиторию, вернуться сюда с иным спортивным результатом, чтобы он был фактором интереса к результате. И сезон-2027/28 с высокой вероятностью начать уже в Китае.
КХЛ не ожидала такой посещаемости, здесь тоже хватало скептиков, интерес к игре превзошел средний уровень ожиданий, уровень Match Day качественно всех удивил, и это главное достижение. Наша команда на опыте с определенным уровнем стандартов видит, что нужно улучшить, но в целом мы сами удовлетворены — все было выше наших ожиданий.
Стопроцентно при переезде “Шанхая” площадка будет соответствовать стандартам КХЛ. И эти матчи как раз являются тестированием, изучением, анализом вариантов. Будем ли мы дальше играть на этой арене или станем изучать другие варианты. На сегодняшний день утверждать, что все решено и мы останемся здесь, не буду, но вероятность высока», — сказал Белых.
Напомним, в минувшее межсезонье китайский клуб провел ребрендинг, сменив название с «Куньлунь Ред Стар» на «Шанхай Дрэгонс». В этом сезоне клуб базируется в Санкт-Петербурге и проводит домашние матчи на «СКА Арене». Средняя посещаемость команды составляет 7595 зрителей.
«Куньлунь Ред Стар» дебютировал в КХЛ в 2016 году. Первые четыре сезона клуб базировался в Пекине, где ее средняя посещаемость колебалась от 2,5 до 3,2 тыс. зрителей. В 2020 году из-за пандемии коронавируса команда покинула Китай и переехала в Мытищи.
«Шанхай Дрэгонс» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. После поражения от «Сибири» клуб потерял математические шансы на выход в плей-офф. В субботу, 7 марта, «драконы» дома сыграют с «Барысом». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.