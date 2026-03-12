Ричмонд
«Барыс» впервые в сезоне одержал три победы подряд

«Барыс» на выезде обыграл «Адмирал» (2:1) в единственном матче игрового дня в регулярном чемпионате КХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

У гостей заброшенными шайбами отличились американские легионеры Макс Уиллман (34') и Тайс Томпсон (57'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Никиты Тертышного (44').

«Барыс» впервые в сезоне одержал три победы подряд в основное время. Ранее астанинцы в рамках дальневосточного турне обыграли «Шанхайских Драконов» (8:4) и хабаровский «Амур» (3:0).

В турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» занимает предпоследнее, 10-е место, имеет в имея своем активе 53 балла. «Адмирал» набрал 46 очков и занимает 11-е место. Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф.

В пятницу, 13 марта, «Барыс» и «Адмирал» вновь сыграют друг с другом во Владивостоке. Начало матча — в 12:30 по московскому времени.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта.

Адмирал
1:2
0:0, 0:1, 1:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
12.03.2026, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 2915 зрителей
Главные тренеры
Олег Браташ
Михаил Кравец
Вратари
Иван Кульбаков
(00:00-58:47)
Никита Бояркин
(00:00-53:59)
Никита Бояркин
(c 54:58)
1-й период
05:48
Тайс Томпсон
12:41
Владимир Брюквин
2-й период
33:31
Макс Уиллман
(Джейк Мэсси)
3-й период
41:43
Кирилл Савицкий
43:34
Никита Тертышный
(Степан Старков, Либор Шулак)
50:15
Артем Кудашов
50:15
Макс Уиллман
54:58
Вячеслав Основин
56:32
Тайс Томпсон
(Макс Уиллман, Джейк Мэсси)
Статистика
Адмирал
Барыс
Штрафное время
6
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит