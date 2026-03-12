У гостей заброшенными шайбами отличились американские легионеры Макс Уиллман (34') и Тайс Томпсон (57'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Никиты Тертышного (44').
«Барыс» впервые в сезоне одержал три победы подряд в основное время. Ранее астанинцы в рамках дальневосточного турне обыграли «Шанхайских Драконов» (8:4) и хабаровский «Амур» (3:0).
В турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» занимает предпоследнее, 10-е место, имеет в имея своем активе 53 балла. «Адмирал» набрал 46 очков и занимает 11-е место. Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф.
В пятницу, 13 марта, «Барыс» и «Адмирал» вновь сыграют друг с другом во Владивостоке. Начало матча — в 12:30 по московскому времени.
Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта.
Олег Браташ
Михаил Кравец
Иван Кульбаков
(00:00-58:47)
Никита Бояркин
(00:00-53:59)
Никита Бояркин
(c 54:58)
05:48
Тайс Томпсон
12:41
Владимир Брюквин
33:31
Макс Уиллман
(Джейк Мэсси)
41:43
Кирилл Савицкий
43:34
Никита Тертышный
(Степан Старков, Либор Шулак)
50:15
Артем Кудашов
50:15
Макс Уиллман
54:58
Вячеслав Основин
56:32
Тайс Томпсон
(Макс Уиллман, Джейк Мэсси)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит