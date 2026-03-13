14.03
Айлендерс
:
Лос-Анджелес
П1
2.17
X
4.15
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
14.03
Сент-Луис
:
Эдмонтон
П1
3.03
X
4.40
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
5
:
Северсталь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
1
:
Амур
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
2
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Трактор
3
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
6
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
6
:
Барыс
2
П1
X
П2

Хет-трик Шалунова принес «Локомотиву» победу над «Ладой» в матче КХЛ

Ярославцы в четвертый раз в сезоне завоевали победу у «Лады».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ярославский «Локомотив» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся в Тольятти, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) в пользу гостей.

Максим Шалунов стал героем матча, оформив хет-трик (20, 36 и 59 минуты), а также забил гол Александр Полунин (47). В составе «Лады» забили Никита Михайлов (11) и Андрей Алтыбармакян (53).

Таким образом, ярославцы выиграли все четыре встречи с тольяттинцами в этом сезоне.

Отметим, что Шалунов забросил 30-ю шайбу и побил свой же клубный рекорд по голам за один регулярный чемпионат. В сезоне-2022/2023 Шалунов отметился 29 заброшенными шайбами в регулярке.

Максим выступает за «Локомотив» с 2021 года. Всего он провел 341 игру с учетом плей-офф за ярославский клуб и набрал 199 (116+83) очков. Также форвард выступал в КХЛ за «Трактор», «Сибирь» и ЦСКА. На его счету 785 матчей в Континентальной хоккейной лиге и 439 (242+197) очков.

Лада
2:4
1:1, 0:1, 1:2
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
13.03.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 3022 зрителя
Главные тренеры
Павел Десятков
Боб Хартли
Вратари
Иван Бочаров
(00:00-57:26)
Алексей Мельничук
Иван Бочаров
(c 58:21)
1-й период
10:01
Никита Михайлов
(Райли Савчук, Артур Тянулин)
11:36
Томаш Юрчо
18:10
Даниил Бокун
19:19
Максим Шалунов
(Александр Волков, Максим Березкин)
2-й период
27:55
Андрей Алтыбармакян
35:11
Максим Шалунов
(Максим Березкин)
35:11
Андрей Чивилев
3-й период
46:18
Александр Полунин
(Александр Елесин, Никита Кирьянов)
52:22
Андрей Алтыбармакян
(Даниил Бокун)
58:21
Максим Шалунов
(Максим Березкин)
Статистика
Лада
Локомотив
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит