Хет-трик Шалунова принес «Локомотиву» победу над «Ладой» в матче КХЛ

Ярославский «Локомотив» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся в Тольятти, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) в пользу гостей.
Максим Шалунов стал героем матча, оформив хет-трик (20, 36 и 59 минуты), а также забил гол Александр Полунин (47). В составе «Лады» забили Никита Михайлов (11) и Андрей Алтыбармакян (53).
Таким образом, ярославцы выиграли все четыре встречи с тольяттинцами в этом сезоне.
Отметим, что Шалунов забросил 30-ю шайбу и побил свой же клубный рекорд по голам за один регулярный чемпионат. В сезоне-2022/2023 Шалунов отметился 29 заброшенными шайбами в регулярке.
Максим выступает за «Локомотив» с 2021 года. Всего он провел 341 игру с учетом плей-офф за ярославский клуб и набрал 199 (116+83) очков. Также форвард выступал в КХЛ за «Трактор», «Сибирь» и ЦСКА. На его счету 785 матчей в Континентальной хоккейной лиге и 439 (242+197) очков.
Павел Десятков
Боб Хартли
Иван Бочаров
(00:00-57:26)
Алексей Мельничук
Иван Бочаров
(c 58:21)
10:01
Никита Михайлов
(Райли Савчук, Артур Тянулин)
11:36
Томаш Юрчо
18:10
Даниил Бокун
19:19
Максим Шалунов
(Александр Волков, Максим Березкин)
27:55
Андрей Алтыбармакян
35:11
Максим Шалунов
(Максим Березкин)
35:11
Андрей Чивилев
46:18
Александр Полунин
(Александр Елесин, Никита Кирьянов)
52:22
Андрей Алтыбармакян
(Даниил Бокун)
58:21
Максим Шалунов
(Максим Березкин)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит