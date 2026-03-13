Хет-трик Шалунова принес «Локомотиву» победу над «Ладой» в матче КХЛ

Максим выступает за «Локомотив» с 2021 года. Всего он провел 341 игру с учетом плей-офф за ярославский клуб и набрал 199 (116+83) очков. Также форвард выступал в КХЛ за «Трактор», «Сибирь» и ЦСКА. На его счету 785 матчей в Континентальной хоккейной лиге и 439 (242+197) очков.