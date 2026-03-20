«Шанхай Дрэгонс» останется на «СКА-Арене» на следующий сезон

Китайский клуб базируется в Санкт-Петербурге с лета 2025 года. В этом регулярном чемпионате «Дрэгонс» заняли девятое место в Западной конференции и не вышли в плей-офф.
— Это был наш первый сезон на самой большой хоккейной арене в мире в гостеприимном Санкт-Петербурге: он запомнится нам крутыми победами, атмосферой праздника на каждой домашней игре и вашей невероятной поддержкой. Санкт-Петербург принял самую необычную и яркую команду КХЛ. И полюбил ее. Спешим сообщить вам потрясающие новости: сезон‑2026/27 КХЛ «Шанхайские Драконы» проведут на «СКА Арене», — говорится в сообщении клуба.
7 августа 2025 года стало известно, что «Куньлунь Ред Стар» переименован в «Шанхай Дрэгонс». С 2016-го по 2020 год команда проводила домашние матчи в Китае, после чего переехала на «Арену Мытищи».